Vaishali News: दशहरा की रात में प्रेमिकाओं से मिलने आए चचेरे भाइयों को ग्रामीणों ने पकड़ा, वहीं कराई शादी

वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के छतवारा गांव में दशहरा की रात दो प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं से मिलने पहुंचे. ग्रामीणों ने उन्हें पकड़कर मौके पर ही शादी करा दी. शादी के बाद परिजन इस रिश्ते से नाराज हो गए और लड़कियों के साथ-साथ दोनों लड़कों की भी जमकर पिटाई कर दी.

|Last Updated: Oct 05, 2025, 10:43 PM IST

वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के छतवारा गांव से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है. यहां दशहरा की रात दो प्रेमी अपनी-अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया. इसके बाद गांववालों ने मौके पर ही दोनों प्रेमी जोड़ों की शादी करवा दी. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ग्रामीणों ने तो दोनों जोड़ों की शादी करा दी, लेकिन लड़कियों के परिजनों ने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया. परिजन गुस्से में आ गए और शादी के बाद लड़कियों और लड़कों की जमकर पिटाई कर दी.

जानकारी के अनुसार, दोनों लड़कियां आपस में चचेरी बहनें हैं. वहीं, दोनों लड़के भी चचेरे भाई बताए जा रहे हैं. दोनों घरों की दूरी करीब डेढ़ किलोमीटर है. बताया जाता है कि इन चारों के बीच पिछले डेढ़ साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था.

ग्रामीणों ने जिन लड़कों को पकड़ा, उनकी पहचान 22 वर्षीय हनुमान कुमार और 21 वर्षीय करण कुमार के रूप में हुई है. दोनों लंबे समय से अपनी प्रेमिकाओं से छिपकर मिलते रहे थे. आखिरकार दशहरा की रात गांववालों ने उन्हें पकड़ लिया और पंचायत जैसी स्थिति बनाकर शादी करवा दी.

मामला इतना गंभीर होने के बावजूद अब तक किसी भी पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है. बताया जा रहा है कि परिजनों और ग्रामीणों ने आपस में ही समझौता कर लिया. हालांकि घटना का वीडियो वायरल हो जाने से यह प्रेम कहानी गांव-गांव में चर्चा का विषय बन गई है.

इनपुट- राजकुमार सिंह

