Vaishali News: पत्नी को किया वीडियो कॉल और लगा ली फांसी, जानें ऑटो चालक ने क्यों उठाया ये कदम?

Vaishali News: वैशाली में पप्पू भगत ने पत्नी से विवाद होने के कारण वीडियो कॉल पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया. पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और पत्नी भी मायके चली गई थी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 03, 2026, 12:44 PM IST

Vaishali News: खबर वैशाली से है, जहां एक ऑटो चालक ने घर में फांसी लगा कर खुदकुशी कर ली. पूरी वारदात वैशाली थाना क्षेत्र के अमृतपुर गांव की है. मृतक की पहचान वैशाली थाना क्षेत्र के दुमदुमा गांव निवासी पप्पू भगत के रूप में हुई है जो पिछले दो साल से अमृतपुर गांव में घर बनाकर रह रहा था और वहीं से ऑटो चला कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था.

लंबे समय से चल रहा था विवाद
बताया जा रहा है कि पप्पू भगत और उसकी पत्नी रिंकी देवी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी बीच विवाद इतना बढ़ गया कि उसकी पत्नी उसे छोड़ कर मायके चली गई. जिसके बाद पप्पू भगत तनाव में रहने लगा था. इसी बीच कल देर रात पप्पू ने खुदकुशी करने की योजना बनाई लेकिन उससे उससे पहले पत्नी को वीडियो कॉल किया और पत्नी को बताया कि वह खुदकुशी करने जा रहा है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
पत्नी जब तक आस पास के लोगों को खबर कर पाती उससे पहले ही पप्पू ने फांसी लगा कर खुदकुशी कर ली. जब गांव के लोग उसके घर पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. इधर ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वैशाली थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. बता दे कि पप्पू अपने पीछे तीन पुत्र और एक पुत्री को छोड़ गया है जिनका पिता की मौत के बाद रो-रो कर बुरा हाल हो गया है और गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

