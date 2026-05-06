'पत्नी गलत मिली तो जीवन नरक', वैशाली में पोस्टर लेकर सड़क पर बैठा पीड़ित पति

Vaishali Latest News: वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर के राजेन्द्र चौक पर पत्नी से परेशान पति शैलेश कुमार बैठ गया. वह मुजफ्फरपुर जिले के पताही का रहने वाला है. हाजीपुर शहर में बीच सड़क बैठा यह शख्स ना सिर्फ मरने की दुआ मांग रहा है, बल्कि लोगों से शादी नहीं करने की अपील कर रहा है.
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Vaishali News: वैशाली में एक पति अपनी पत्नी और ससुराल वालों से इस कदर प्रताड़ित हुआ कि अब वह मरने की दुआ मांग रहा है. साथ ही पुरूषों से शादी नहीं करने की अपील कर रहा है. आलम यह है कि हाथ मे पोस्टर लिए बीच सड़क बैठकर यह व्यक्ति अपनी पत्नी और ससुराल के प्रताड़ना की पूरी कहानी बयां कर रहा है. पोस्टर में इसने लिखा है कि अगर पत्नी अच्छी मिली, तो जीवन स्वर्ग जैसा लगेगा, लेकिन अगर पत्नी गलत मिल गई...तो जीवन नरक लगने लगेगा.
दरअसल, वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर के राजेन्द्र चौक पर पत्नी से परेशान शैलेश कुमार बैठ गया. वह मुजफ्फरपुर जिले के पताही का रहने वाला है. पीड़ित पति ने बताया कि 2018 में हाजीपुर के पोखरा मोहल्ला की रहने वाली पिंकी से शादी हुई थी और शादी के एक साल बाद तक सबकुछ ठीक था, लेकिन फिर पत्नी और ससुराल वालों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.
पीड़ित ने बताया कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, क्योंकि मेरे पास पक्का मकान और पैसे नहीं है. उसने बताया कि पति पत्नी के विवाद को लेकर 2023 में फैमिली कोर्ट में केस किया, लेकिन पत्नी के भाईयों ने झूठ बोल कर समझौता करवा लिया. इतना ही नहीं पत्नी ने अपने भाईयों के साथ-साथ मोहल्ले के लड़कों से भी मेरी पिटाई करवाई और पार्टनरशिप में खोले गए दुकान से भी बेदखल कर दिया गया.
पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि उसके ससुराल वालों ने धोखा देकर शादी की और यह नहीं बताया कि उनकी बेटी की पहले भी एक शादी हो चुकी है. पीड़ित पति ने कहा कि उसकी पत्नी चार बार घर से भाग चुकी है और वह दर-दर की ठोकर खा रहा है. लिहाजा, अब उसने यह कदम उठाया है.
बहरहाल, हाजीपुर शहर में बीच सड़क बैठा यह शख्स ना सिर्फ मरने की दुआ मांग रहा है, बल्कि लोगों से शादी नहीं करने की अपील कर रहा है. ऐसे में पत्नी की प्रताड़ना से परेशान यह व्यक्ति न्याय की गुहार लगा रहा है. इस देश मे महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के लिए कानून है, आयोग भी है. मगर, पतियों पर होने वाले अत्याचार के लिए ना, तो कोई कानून है और ना ही कोई आयोग. ऐसे में बड़ा सवाल है कि पत्नी की प्रताड़ना से परेशान इस पति को न्याय कैसे मिलेगा?
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