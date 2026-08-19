/मधेपुरा में मिड-डे मील में मिला कीड़ा, खाना खाते ही 24 से अधिक बच्चे बीमार, ग्रामीणों का हंगामा

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मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या-5 स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय डोहटवारी में 19 अगस्त, 2026 दिन बुधवार को मध्याह्न भोजन में कीड़ा मिलने के बाद हड़कंप मच गया. भोजन खाने के बाद दो दर्जन यानी 24 से अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. आनन-फानन में शिक्षकों ने बच्चों को अनुमंडलीय अस्पताल हरैली में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है.
स्कूल पहुंचे ग्रामीणों का हंगामा
बच्चों की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अभिभावक और ग्रामीण विद्यालय पहुंच गए. ग्रामीणों ने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और विद्यालय की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रधानाध्यापिका के खिलाफ नाराजगी जताई और उन्हें हटाने की मांग की.
सभी बच्चों का इलाज किया जा रहा
अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक डॉ. पी. राजन ने बताया कि सभी बच्चों का इलाज किया जा रहा है और फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर है.
शिक्षा विभाग ने मामले की जांच कराने की बात कही
घटना की सूचना पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सागर कुमार चौधरी और जिला स्तर से बीपीएम संजय कुमार विद्यालय पहुंचे. अधिकारियों ने अस्पताल में बच्चों का हाल जाना और विद्यालय की व्यवस्था का निरीक्षण किया. शिक्षा विभाग ने मामले की जांच कराने की बात कही है.
मीडिया पर बिफरी प्रधानाध्यापिका सुमन कुमारी
वहीं, इस मामले में प्रधानाध्यापिका सुमन कुमारी ने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया उल्टे मीडिया के लोगों पर बिफर पड़ी.
भोजन में लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन?
ग्रामीणों ने विद्यालय में नियमित पढ़ाई और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी कई आरोप लगाए हैं. अब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि भोजन में लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है.
नालंदा में मिड-डे मील के दौरान सब्जी में नमक कम होने पर बच्चों को सर्फ दे दिया
इधर, 19 अगस्त, 2026 दिन बुधवार को ही नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के परासी मिड्ल स्कूल में मिड-डे मील का खाना खाने के बाद करीब दो दर्जन से अधिक छात्रों की तबीयत बिगड़ गई. आरोप है कि छात्राओं को नमक के बदले सर्फ दे दिया गया था. हालत बिगड़ने पर आनन-फानन सभी छात्राओं को इलाज के लिए बिहारशरीफ स्थित मॉडल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार