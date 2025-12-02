Hajipur News: शोरूम का शीशा टूटने पर भीड़ ने युवक को छत से फेंका, कुत्ते से कटवाया, हालत गंभीर

हाजीपुर में इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग एक युवक को लाठी और डंडों से बेरहमी से पीट रहे हैं. पिटाई इतनी क्रूर थी कि युवक गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया. हैरान करने वाली बात यह है कि मारपीट के बाद उसे जबरन कुत्ते से कटवाया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है.

घटना नगर के सुभाष चौक के पास की बताई जा रही है. आरोप है कि राहुल कुमार नाम के युवक ने पास के एक बड़े प्रतिष्ठान के शोरूम पर पत्थर फेंककर शीशा तोड़ दिया और वहां मौजूद कुछ लोगों से भी हाथापाई कर ली. इस हरकत के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और भीड़ इकट्ठी होते ही पिटाई शुरू कर दी.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भीड़ ने राहुल को लगातार लाठी और डंडों से मारा. हिंसा इतनी बढ़ गई कि उसे छत से नीचे फेंक दिया गया. इसके बाद भीड़ ने उस पर कुत्ता छोड़ दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया. वीडियो में युवक की दर्दनाक चीखें भी सुनी जा सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों का कहना है कि राहुल मानसिक रूप से कमजोर है. उसी स्थिति में उसने शोरूम का शीशा तोड़ दिया था. इसी आरोप में भीड़ ने कानून हाथ में लेकर उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया.

गंभीर रूप से घायल राहुल को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, बाद में स्थिति बिगड़ने पर उसे पटना के एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

ये भी पढ़ें- औरंगाबाद: मछली बनाने से किया इनकार तो होटल में लगाई आग, 7 लाख की संपत्ति जलकर राख

शोरूम मालिक ने युवक के खिलाफ पुलिस में आवेदन दिया है. पुलिस का कहना है कि राहुल के होश में आने के बाद उसके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. बर्बरता में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए वायरल वीडियो की जांच भी की जा रही है.

इनपुट - राजकुमार सिंह