Vaishali News: गहरी नींद में सो रही थी 10 साल की बच्ची, युवक आया और उठा ले गया, फिर खेत में किया रेप

Vaishali Latest News: वैशाली में दिल को दहला देने वाली और गुस्से से भर देने वाली वारदात सामने आया है. यहां पर एक मनचले ने 10 वर्षीय बच्ची को घर से उठाकर खेत में लेकर दुष्कर्म किया. बताया जा रहा है कि आरोपी ने इस घटना को अंजाम तब दिया, जब वह सोए अवस्था में थी और उठा ले गया. बच्ची के खून से लथपथ खेत में मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. वहीं, सूचना मिलते ही बेलसर थाना अध्यक्ष दलबल के साथ पहुंचे. इसके बाद बच्ची को सदर हॉस्पिटल हाजीपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. मासूम के साथ की गई घिनौने हरकत से ग्रामीणों में आक्रोश है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 12, 2025, 12:28 PM IST

Vaishali News: वैशाली जिले में घर में सोई एक नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत हुई है. घर से उठाकर बच्ची को घर से दूर खेत मे ले जाकर दुष्कर्म किया गया, जिसमें बच्ची की हालत बिगड़ गई, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए पीएचसी लाया गया. यहां से चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया. फिलहाल, बच्ची का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है और बच्ची खतरे से बाहर बताई जा रही है.

घटना बेलसर ओपी क्षेत्र के एक गांव की है. हालांकि, अभी तक आरोपी की पहचान नहीं हुई है. मगर, घटना की सूचना पर एसडीपीओ सदर-2 गोपाल मंडल घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है. एसडीपीओ ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया जा रहा है जो वैज्ञानिक तरीके से जांच करेगी और घटनास्थल पर बिखरे खून के धब्बों का सैम्पल लेगी ताकि आरोपी का पता लगाया जा सके जिसने छोटी बच्ची के साथ हैवानियत की है.

एसडीपीओ ने बताया कि देर रात बच्ची घर में अपनी माता पिता के साथ सो रही थी. इसी बीच किसी ने सोए हाल में बच्ची को उठा लिया और खेत मे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. जिसके बाद परिजनों ने जब बच्ची की खोजबीन की तो घर से लगभग 500 मीटर दूर चौर में बच्ची बेहोशी की हालत में मिली.

यह भी पढ़ें: समस्तीपुर में 19 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या, गांव में तनाव और आक्रोश

वहीं, यह भी बताया जा रहा था कि 11 अगस्त, दिन सोमवार को पीड़ित बच्ची की छोटी बहन का जन्मदिन था, इसलिए जन्मदिन मनाने के बाद सभी खाना खा कर लगभग 11 बजे सोने चले गए थे, लेकिन उसके बाद ही बच्ची को अगवा कर उसके साथ हैवानियत की गई है. बहरहाल, पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच करने में जुट गई है.

रिपोर्ट: शंकर कुमार

यह भी पढ़ें:भाभी से संबंध बनाता था छोटू, टेंशन में बड़े भाई ने हत्या कर दी, हो गया खुलासा

