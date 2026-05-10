वैशाली में खूनी खेल! बगीचे में बुलाकर युवक को गोलियों से भूना, पुलिस ने 6 घंटे में कातिलों को दबोचा

वैशाली के सदर थाना क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई के कारण ऋषि कुमार नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. अपराधियों ने उसे फोन कर आम के बगीचे में बुलाया और वारदात को अंजाम दिया. वैशाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी प्रियांशु और राजू को गिरफ्तार कर लिया है.
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वैशाली जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां आपसी दुश्मनी और इलाके में दबदबा बनाए रखने की जंग ने एक युवक की जान ले ली. हालांकि, इस मामले में वैशाली पुलिस ने कमाल की फुर्ती दिखाते हुए कातिलों को चंद घंटों में ही सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है.
यह दुखद घटना वैशाली के सदर थाना क्षेत्र के पानापुर गौराही इलाके की है. यहां चन्द्रालय के रहने वाले ऋषि कुमार को किसी ने फोन करके आम के बगीचे में मिलने के लिए बुलाया. ऋषि को अंदाजा भी नहीं था कि वहां उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है. जैसे ही वह बगीचे में पहुँचा, वहां पहले से छिपे बैठे अपराधियों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी. गोलियां लगते ही ऋषि वहीं गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. दिनदहाड़े हुई इस हत्या से पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया और लोग दहशत में आ गए.
हत्या की खबर मिलते ही वैशाली पुलिस तुरंत हरकत में आ गई. एसपी के आदेश पर एक खास टीम बनाई गई जिसमें सदर थाना और डीआईयू (DIU) के एक्सपर्ट शामिल थे. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और तकनीकी जांच का सहारा लिया और देखते ही देखते महज 6 घंटे के भीतर दो मुख्य आरोपियों को धर दबोचा. पकड़े गए अपराधियों के नाम प्रियांशु राजा और राजू कुमार हैं. प्रियांशु ने पुलिस के सामने अपना गुनाह मान लिया है. पुलिस ने उसकी बताई जगह से वह पिस्तौल भी बरामद कर ली है जिससे ऋषि की जान ली गई थी.
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पुलिस की पूछताछ में इस खूनी खेल के पीछे की वजह भी सामने आ गई है. पता चला है कि करीब एक महीने पहले इलाके में अपना दबदबा दिखाने को लेकर दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट और झगड़ा हुआ था. आरोपी प्रियांशु उसी झगड़े का बदला लेना चाहता था. इसी रंजिश में उसने ऋषि को रास्ते से हटाने की साजिश रची. पुलिस का कहना है कि इस केस में कुछ और लोग भी शामिल हैं जिनकी तलाश के लिए छापेमारी जारी है.