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एक-दो नहीं... सीधे दागी 6 गोलियां, वैशाली के कच्ची दरगाह 6-लेन पर युवक की सरेराह हत्या

Vaishali News: वैशाली में एक युवक की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई है. मृतक युवक की पहचान अंशुमन कुमार के रूप में हुई है. वैशाली एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि युवक को तीन गोली मारी गई है और मौके से तीन खोखा बरामद किया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 19, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:27 PM IST
एक-दो नहीं... सीधे दागी 6 गोलियां, वैशाली के कच्ची दरगाह 6-लेन पर युवक की सरेराह हत्या
Image Credit: वैशाली के कच्ची दरगाह 6-लेन पर युवक की सरेराह हत्या (Z News)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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