/एक-दो नहीं... सीधे दागी 6 गोलियां, वैशाली के कच्ची दरगाह 6-लेन पर युवक की सरेराह हत्या

राज्य चुनें
वैशाली जिला के कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पर बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. घटना रूस्तमपुर थाना क्षेत्र स्थित सिक्स लेन पुल के पाया नंबर 32 के पास की है. मृत युवक की पहचान अंशुमन कुमार के रूप में हुई है, जो बिदुपुर के चेचर का रहने वाला है और अपनी बाइक से बिदुपुर से रूस्तमपुर की तरफ जा रहा था, तभी अज्ञात अपराधियों ने एक के बाद एक कई गोली मारकर उसकी हत्या कर दी.
युवक को तीन गोली मारी गई
वहीं, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वैशाली एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि युवक को तीन गोली मारी गई है और मौके से तीन खोखा बरामद किया है. एसपी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और एफएसएल की टीम भी घटनास्थल की गहनता से जांच कर रही है.
'खून का बदला खून से लिया जाएगा'
मृतक के भाई ने इस घटना के पीछे चेचर निवासी आलोक सिंह का हाथ बताया है. साथ ही कहा कि आलोक से कुछ विवाद चल रहा था और इसी कारण आलोक ने पहले गाड़ी से ठोकर मारी और जब अंशुमन गिर गया, तब उसपर गोलियों की बौछार कर दी. मृतक के भाई ने कहा कि जाति देख कर हत्या की गई है, लेकिन खून का बदला खून से लिया जाएगा.
वैशाली में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या
13 अगस्त, 2026 वैशाली गुरुवार की सुबह-सुबह एक बड़े ठेकेदार की गोली मार कर निर्मम हत्या कर दी गई थी. घटना सदर थाना क्षेत्र स्थित कुम्हइया पोखरी के पास की था. ठेकेदार रामनरेश राय मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. घर से थोड़ी दूरी पर ही दो बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने रास्ते में उन्हें घेर लिया और गोलियों की बौछार कर दी थी. उन्हें 4 गोलियां लगी थी और वे गंभीर रूप से घायल होकर गिर गए थे. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी.