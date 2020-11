झारखंड: व्रतियों ने छठ के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को दिया अर्घ्य, कोविड नियमों का किया पालन

रांची: लोक आस्था के महापर्व छठ की धूम बिहार-झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों में भी है. चार दिवसीय छठ पर्व का आज तीसरा दिन है. इस दौरान पूरा झारखंड छठ को लेकर भक्तिमय हो गया है. चारों तरफ छठी मैया की गीतों की गूंज हैं. छोटे से लेकर बड़े तक सभी इस पर्व का पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं.

इस बीच, रांची के हटानिया तालाब में शुक्रवार शाम व्रतियों ने पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान राजधानी रांची की सभी सड़कें दुल्हन की तरह सज गई है. गंगा घाटों में सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था किए गए हैं. राजधानी की मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक की सफाई की गई है. आम से लेकर खास तक के लोगों ने सड़कों की सफाई में व्यस्त हैं. हर कोई छठ पर्व में हाथ बंटाना चाह रहा है. रांची में कई पूजा समितियों द्वारा भगवान भास्कर की मूर्ति स्थापित की गई है.

Jharkhand: Devotees offer prayers on the third day of #ChhathPuja at Hatania Talab in Ranchi.

Devotees being given sanitizer and masks at the entrance to the pond.

