बिहार: गंगा नदी के तट पर मंत्री संजय झा का सफाई अभियान, छात्र-छात्राएं भी हुए शामिल

पटना: शुक्रवार को पटना में बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा के नेतृत्व में PAANI-WM (Partnership for Awareness, Action, New Habits and Initiatives on Water Management) पहल के तहत गंगा नदी के किनारे गांधी घाट पर एक सफाई अभियान का आयोजन किया गया. अभियान में एमिटी यूनिवर्सिटी के कई छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

इस मौके पर जल संसाधन मंत्री ने कहा, 'नदी सभी मानव संस्कृतियों की जननी है, लेकिन आज हमारी नदियां दम तोड़ रहीं हैं. नदियों को अविरल बनाने और इसके जल का उपयोग समाज के हित के लिए विवेकपूर्ण ढंग से हो, इसके हमारा विभाग प्रतिबद्धता के आधार पर कार्य कर रहा है.'

A rare delight as I launch #PAANI program with my young friends at Gandhi Ghat at Patna. @PaaniW is a unique initiative by @WRD_Bihar to rope in youth in taking charge of our #environment to ensure a better tomorrow.

Join us.#JalJeevanHariyali@NitishKumar @gssjodhpur @PMOIndia pic.twitter.com/xgxPkUUIGB

