'प्लीज! एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए', पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के दर्द समझिए

Shailendra
Aug 30, 2025

चर्चा में ज्योति सिंह

भोजपुरी सिनेमा जगत के पावरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने इन दिनों चर्चा में हैं.

पोस्ट लिखा

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा.

खलबली मच गई

ज्योति सिंह के इस पोस्ट से भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली मच गई.

पवन सिंह के नाम

ज्योति सिंह ने अपना ये पोस्ट अपने पति पवन सिंह के नाम लिखा है.

दर्द समझाया

ज्योति सिंह ने इस पोस्ट के जरिए पवन सिंह को अपना दर्द समझाया है.

नफरत होते जा रहा

उन्होंने लिखा कि 7 साल से मैं संघर्ष कर रही हूं, अब मुझे अपने ही जीवन से नफरत होते जा रहा है.

रिप्लाई दे दीजिए

'एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए, मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई दे दीजिए'.

मेरा दर्द समझिए

'पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने आगे लिखा कि कभी तो मेरा दर्द समझिए'.

मेरे साथ खड़ा हो जाते

'आप अपनी पत्नी नहीं समझते तो थोड़ा इंसानियत के नाते आप मेरे साथ खड़ा हो जाते'

