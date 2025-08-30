'प्लीज! एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए', पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के दर्द समझिए

Pawan Singh wife Jyoti Singh: भोजपुरी सिनेमा जगत के पावरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने इन दिनों चर्चा में हैं. पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा. ज्योति सिंह के इस पोस्ट से भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली मच गई. ज्योति सिंह ने अपना ये पोस्ट अपने पति पवन सिंह के नाम लिखा है. ज्योति सिंह ने इस पोस्ट के जरिए पवन सिंह को अपना दर्द समझाया है. उन्होंने लिखा कि 7 साल से मैं संघर्ष कर रही हूं, अब मुझे अपने ही जीवन से नफरत होते जा रहा है. एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए, मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई दे दीजिए. पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने आगे लिखा कि कभी तो मेरा दर्द समझिए. आप अपनी पत्नी नहीं समझते तो थोड़ा इंसानियत के नाते आप मेरे साथ खड़ा हो जाते