'प्यार बा...प्यार बा', खेसारी लाल यादव का ये गाना पूरी फिल्म हिट करा देगा!

Shailendra
Aug 28, 2025

नया गाना रिलीज

खेसारी लाल यादव का एक नया गाना रिलीज हुआ है.

Shree 420

यह गाना उनकी फिल्म Shree 420 का है.

श्वेता महारा

इस गाने में खेसारी लाल यादव और श्वेता महारा हैं.

'प्यार बा...प्यार बा'

इस गाने नाम है 'प्यार बा...प्यार बा'

गाना बहुत अच्छा

कहा जा रहा है कि 'प्यार बा...प्यार बा' गाना बहुत अच्छा है.

प्यार दे रहे फैन्स

दर्शक इसे इतना प्यार दे रहे हैं कि यह हिट हो जाएगा.

यह गाना हिट

इतना ही नहीं चर्चा ये भी हो रही है कि पूरी फिल्म को भी यह गाना हिट करा देगा!

खुशी कक्कर

'प्यार बा...प्यार बा' गाने को खेसारी लाल यादव और खुशी कक्कर ने गाया है.

SRK MUSIC

SRK MUSIC के यूट्यूब चैनल पर 28 अगस्त, 2025 को अपलोड किया गया है.

