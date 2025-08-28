'प्यार बा...प्यार बा', खेसारी लाल यादव का ये गाना पूरी फिल्म हिट करा देगा!

Khesari Lal Yadav News: खेसारी लाल यादव का एक नया गाना रिलीज हुआ है. यह गाना उनकी फिल्म Shree 420 का है. इस गाने में खेसारी लाल यादव और श्वेता महारा हैं. इस गाने नाम है प्यार बा...प्यार बा, कहा जा रहा है कि प्यार बा...प्यार बा गाना बहुत अच्छा है. दर्शक इसे इतना प्यार दे रहे हैं कि यह हिट हो जाएगा. इतना ही नहीं चर्चा ये भी हो रही है कि पूरी फिल्म को भी यह गाना हिट करा देगा! प्यार बा...प्यार बा गाने को खेसारी लाल यादव और खुशी कक्कर ने गाया है. SRK MUSIC के यूट्यूब चैनल पर 28 अगस्त, 2025 को अपलोड किया गया है.