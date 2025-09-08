पवन सिंह

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं.

Shailendra
Sep 08, 2025

पवन सिंह पर नजर

वह एक शो में नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उन्हीं पर नजर है.

Rise and Fall

Rise and Fall में पवन सिंह छा हुए हैं.

हरकत चर्चा में

इस शो में पवन सिंह की हर के हरकत चर्चा में आ रही है.

भोजपुरी सुपरस्टार

भोजपुरी सुपरस्टार कुछ भी बोल तो तो वह न्यूज बन जा रही है.

खाना में दिक्कत!

अब इसी शो में पवन सिंह को खाना खाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

ऑमलेट

शो में देखा जा सकता है कि पवन सिंह को ऑमलेट खाना पड़ रहा है!

वायरल

शो का यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

रिएक्शन

सोशल मीडिया पर यूजर खूब अपना रिएक्शन दे रहे हैं.

VIEW ALL

Who is Akriti Negi: कौन हैं आकृति नेगी, जिन्हें पवन सिंह ने ऑफर किया फिल्म

'प्लीज! एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए', पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के दर्द समझिए

'प्यार बा...प्यार बा', खेसारी लाल यादव का ये गाना पूरी फिल्म हिट करा देगा!

'फिल्म के हिरोइन' पर फिदा हो गए भोजपुरी सुपरस्टार नीलकमल सिंह!
Read Next Story