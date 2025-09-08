Rise and Fall: पवन सिंह को पेट भरने के लिए खाना पड़ रहा ऑमलेट! भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं. वह एक शो में नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उन्हीं पर नजर है. Rise and Fall में पवन सिंह छा हुए हैं. इस शो में पवन सिंह की हर के हरकत चर्चा में आ रही है. भोजपुरी सुपरस्टार कुछ भी बोल तो तो वह न्यूज बन जा रही है. अब इसी शो में पवन सिंह को खाना खाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. शो में देखा जा सकता है कि पवन सिंह को ऑमलेट खाना पड़ रहा है! शो का यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर यूजर खूब अपना रिएक्शन दे रहे हैं.