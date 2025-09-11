Pawan Singh News: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों चर्चा में हैं. इसकी वजह है कि वह हाल के दिनों में विवादों से जुड़े रहे. पवन सिंह पर आरोप था कि उन्होंने एक एक्ट्रेस की कमर को छुआ था. यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. इसके बाद पवन सिंह की खूब आलोचना हुई थी. खैर, हम इस विवाद पर नहीं जाते हैं, जानते हैं कि पवन सिंह ने क्यों छोड़ा 5 करोड़ का टिकट? पवन सिंह राइज एंड फॉल नाम के एक शो का हिस्सा हैं. इस शो में पवन सिंह ने बताया कि वह कम से कम 5 करोड़ का टिकट छोड़ा है. उन्होंने कहा कि घर से निकाला, अगर बीच रास्ते में बारिश हो गई तो नहीं जाता. पवन सिंह ने कहा कि मैं एयरपोर्ट से लौट जाता हूं, जब मूड बदल जाता है.