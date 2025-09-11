दिनों चर्चा में पवन

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों चर्चा में हैं.

Shailendra
Sep 11, 2025

विवादों में पवन सिंह

इसकी वजह है कि वह हाल के दिनों में विवादों से जुड़े रहे.

विवाद को जानिए

पवन सिंह पर आरोप था कि उन्होंने एक एक्ट्रेस की कमर को छुआ था.

सोशल मीडिया

यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.

आलोचना

इसके बाद पवन सिंह की खूब आलोचना हुई थी.

पवन सिंह

खैर, हम इस विवाद पर नहीं जाते हैं, जानते हैं कि पवन सिंह ने क्यों छोड़ा 5 करोड़ का टिकट?

'राइज एंड फॉल'

पवन सिंह 'राइज एंड फॉल' नाम के एक शो का हिस्सा हैं.

5 करोड़ का टिकट छोड़ा

इस शो में पवन सिंह ने बताया कि वह कम से कम 5 करोड़ का टिकट छोड़ा है.

रास्ते में बारिश

उन्होंने कहा कि घर से निकाला, अगर बीच रास्ते में बारिश हो गई तो नहीं जाता.

मूड बदल जाता

पवन सिंह ने कहा कि मैं एयरपोर्ट से लौट जाता हूं, जब मूड बदल जाता है.

