/नेपाल में तबाही के बीच गंडक बराज से राहत भरी खबर, जलस्तर गिरा, लेकिन छुट्टियां रद्द और 24 घंटे अलर्ट

नेपाल में हुईं त्रासदी के बाद सैलाब को लेकर अलर्ट के बीच राहत भरी खबर है. इंडो-नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकिनगर गंडक बराज से 4 सितंबर, 2026 दिन शुक्रवार को अधिकतम 1 लाख 26 हजार क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है, जिसके बाद नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गईं है. वहीं, गंडक किनारे हॉटस्पॉट बने मंगलपुर में नदी की धारा बदलने से दबाव की स्थिति अब बिल्कुल सामान्य हो गईं है. हालांकि, जलस्तर में कमी आने के बाद फिलहाल राहत है और स्थिति सामान्य होने का भी दावा किया जा रहा है.