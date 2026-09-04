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नेपाल में तबाही के बीच गंडक बराज से राहत भरी खबर, जलस्तर गिरा, लेकिन छुट्टियां रद्द और 24 घंटे अलर्ट

Bagaha News: वाल्मीकिनगर गंडक बराज से 1.26 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है. हॉट स्पॉट बने मंगलपुर में नदी की धारा बदल गई है. पिछले दिनों कटाव के बाद सतर्कता बढ़ाई गईं है. फिलहाल, स्थिति सामान्य होने का दावा किया जा रहा है.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByShailendra
Published: Sep 04, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 06:45 PM IST
नेपाल में तबाही के बीच गंडक बराज से राहत भरी खबर, जलस्तर गिरा, लेकिन छुट्टियां रद्द और 24 घंटे अलर्ट
Image Credit: वाल्मीकिनगर बराज से 1.26 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज (Z News)

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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