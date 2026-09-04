/नेपाल में तबाही के बीच गंडक बराज से राहत भरी खबर, जलस्तर गिरा, लेकिन छुट्टियां रद्द और 24 घंटे अलर्ट

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नेपाल में हुईं त्रासदी के बाद सैलाब को लेकर अलर्ट के बीच राहत भरी खबर है. इंडो-नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकिनगर गंडक बराज से 4 सितंबर, 2026 दिन शुक्रवार को अधिकतम 1 लाख 26 हजार क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है, जिसके बाद नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गईं है. वहीं, गंडक किनारे हॉटस्पॉट बने मंगलपुर में नदी की धारा बदलने से दबाव की स्थिति अब बिल्कुल सामान्य हो गईं है. हालांकि, जलस्तर में कमी आने के बाद फिलहाल राहत है और स्थिति सामान्य होने का भी दावा किया जा रहा है.
दरअसल, पड़ोसी देश नेपाल में पिछले दिनों हुईं त्रासदी के बाद हाई अलर्ट के बीच अब जलस्तर में थोड़ी कमी आने के बाद राहत महसूस किया जा रहा है. बावजूद इसके सरकार नें सभी अधिकारीयों और कर्मियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी है. लिहाजा, नदी के जलस्तर और बांधों की सुरक्षा को लेकर अभियंताओं की टीम 24 घंटे निगरानी में जुटी है.
बताया जा रहा है कि जलस्तर में गिरावट दर्ज होने के मद्देनजर कटावरोधी सामग्रियों का स्टॉक तैयार रखा गया है, जबकि अलग-अलग बांधों पर अभियंताओं और कर्मियों के साथ जवानों की तैनाती की गई है. यहीं वजह है कि वाल्मीकिनगर से लेकर बगहा तक अधिकारी और जवान रात-दिन मुस्तैद हैं. हालांकि, दियारा के निचले इलाकों में पानी का दबाव अभी भी बरकरार है. जिसपर अभियंता नजर बनाये हुए राहत बचाव में जुटे हैं. खास बात यह है कि गंडक बराज नियंत्रण कक्ष से 36 फाटक उठाकर ऑटोमैटिक और मैनुअल तरीकों से प्रॉपर निगरानी जारी है.
बता दें कि जल संसाधन विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और हर अपडेट की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जा रही है. कैंप में मौजूद अधिकारी राहत महसूस कर रहे हैं. स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने की जानकारी दे रहे हैं. जिस तरह सैलाब को लेकर अलर्ट है. बाढ़ के बाद अब कटाव की चिंता को लेकर सतर्कता बरती जा रही है. वहीं, निचले इलाकों के लोगों को लगातार सतर्क रहने की भी अपील की जा रही है.