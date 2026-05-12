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बेतिया एसपी के आदेश पर पुलिस का एक्शन, मझौलिया में शराब तस्करों सहित 11 लोग गिरफ्तार

बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन के निर्देश पर डोभवा घाट के पास की गई वाहन जांच में 591 पीस विदेशी शराब बरामद हुई. पुलिस ने एक बाइक सवार तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार ऑटो चालक की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है.

Written By  dhananjay Dwivedi|Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: May 12, 2026, 04:30 PM IST

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मझौलिया में शराब तस्करों सहित 11 लोग गिरफ्तार
मझौलिया में शराब तस्करों सहित 11 लोग गिरफ्तार

बेतिया जिले के मझौलिया से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने शराब माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ एक जोरदार अभियान चलाया है. बेतिया के एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन के आदेश पर मझौलिया थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की, जिससे पूरे इलाके के अपराधियों में डर का माहौल बना हुआ है.

पुलिस ने शाम के समय डोभवा घाट के पास गाड़ियों की चेकिंग शुरू की थी. इसी दौरान पुलिस को शराब की एक बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी मिली. पुलिस ने जांच के दौरान कुल 591 पीस 'एट पीएम' ब्रांड की विदेशी शराब बरामद की है. इसमें से 161 पीस शराब एक बाइक से मिली, जबकि एक ऑटो से पुलिस ने 430 पीस शराब जब्त की. पुलिस ने शराब के साथ एक बाइक सवार तस्कर को भी धर दबोचा है, जिसकी पहचान साहेब खान के रूप में हुई है. वह पड़ोसी जिले पूर्वी चंपारण के सुगौली का रहने वाला है. हालांकि, ऑटो चालक मौके से भागने में सफल रहा, लेकिन पुलिस ने ऑटो को जब्त कर लिया है और चालक की पहचान भी कर ली है. उसे पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

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पुलिस की कार्रवाई यहीं नहीं रुकी. शराब तस्करों को पकड़ने के बाद पुलिस ने रात के समय भी विशेष अभियान चलाया. इस छापेमारी का मकसद उन लोगों को पकड़ना था जो शराब पीते हैं या जिनके खिलाफ पहले से कोर्ट का वारंट निकला हुआ है. पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर दबिश दी और शराब कारोबारियों व पियक्कड़ों सहित कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया. मझौलिया थानाध्यक्ष अजय कुमार ने जानकारी दी कि एसपी साहब के निर्देश पर जिले में अपराध कम करने और शराबबंदी को पूरी तरह लागू करने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय है. पकड़े गए सभी 11 आरोपियों को जरूरी कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया है. बेतिया पुलिस की इस सक्रियता से अब अपराधियों और शराब तस्करों के बीच हड़कंप मचा हुआ है.

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