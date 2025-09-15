Bagaha News: बगहा में जितिया स्नान के दौरान गंडक नदी में डूबा 12 साल का मासूम, गांव में पसरा सन्नाटा

Bagaha News: बगहा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है जहां गंडक नदी में नहाने के दौरान 12 वर्षीय मासूम की डूबकर मौत हो गई. यह घटना चौतरवा थाना क्षेत्र के रतवल छठिया घाट की है. मृतक का नाम सूरज कुमार है जो लगुनाहा गांव निवासी सुग्रीम राम का बेटा था. सूरज अपने परिजनों और साथियों के साथ जितिया पर्व पर स्नान करने गया था, लेकिन स्नान के दौरान यह हादसा हो गया.

परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार, सूरज अपने दोस्तों के साथ नदी में नहा रहा था तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया. साथ में मौजूद बच्चों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे. इस दौरान गांव के लोग भी मौके पर पहुंचे और पूरी रात तलाश करते रहे. अंधेरा होने के कारण शव को निकालना संभव नहीं हो पाया और परिजन पूरी रात घाट पर ही व्याकुल होकर बैठे रहे.

सोमवार को SDRF टीम और ग्रामीणों की मदद से सूरज का शव नदी से बरामद किया गया. शव मिलते ही गांव में मातमी सन्नाटा छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है. सूरज के पिता सुग्रीम राम सदमे में बार-बार बेहोश हो जा रहे हैं. परिवार और ग्रामीण उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गांव का हर शख्स इस घटना से गमगीन है.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की जानकारी मिलते ही चौतरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बगहा अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया. थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, बगहा-1 अंचलाधिकारी ने कहा कि जांच-पड़ताल पूरी होने और रिपोर्ट आने के बाद परिजन को मुआवजा दिलाया जाएगा.

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. उनका कहना है कि हर साल पर्व-त्योहारों पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं. अगर समय रहते सुरक्षा गार्ड, चेतावनी बोर्ड और पुलिस की तैनाती घाटों पर की जाए तो हादसों को काफी हद तक रोका जा सकता है.

इनपुट- इमरान अजीज

ये भी पढ़ें- यात्रा का जवाब यात्रा से,243 सीटों पर लड़ने की बात कर क्या तेजस्वी अपनी खीझ जता रहे?

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!