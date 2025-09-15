Bagaha News: बगहा में जितिया स्नान के दौरान गंडक नदी में डूबा 12 साल का मासूम, गांव में पसरा सन्नाटा
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2923200
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bagaha News: बगहा में जितिया स्नान के दौरान गंडक नदी में डूबा 12 साल का मासूम, गांव में पसरा सन्नाटा

बगहा के चौतरवा थाना क्षेत्र में जितिया पर्व के मौके पर बड़ा हादसा हुआ. 12 वर्षीय सूरज कुमार गंडक नदी में स्नान करने के दौरान गहरे पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई. ग्रामीणों और SDRF टीम की मदद से शव बरामद किया गया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 15, 2025, 03:44 PM IST

Trending Photos

नदी में डूबने से मासूम की मौत
नदी में डूबने से मासूम की मौत

Bagaha  News: बगहा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है जहां गंडक नदी में नहाने के दौरान 12 वर्षीय मासूम की डूबकर मौत हो गई. यह घटना चौतरवा थाना क्षेत्र के रतवल छठिया घाट की है. मृतक का नाम सूरज कुमार है जो लगुनाहा गांव निवासी सुग्रीम राम का बेटा था. सूरज अपने परिजनों और साथियों के साथ जितिया पर्व पर स्नान करने गया था, लेकिन स्नान के दौरान यह हादसा हो गया.

परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार, सूरज अपने दोस्तों के साथ नदी में नहा रहा था तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया. साथ में मौजूद बच्चों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे. इस दौरान गांव के लोग भी मौके पर पहुंचे और पूरी रात तलाश करते रहे. अंधेरा होने के कारण शव को निकालना संभव नहीं हो पाया और परिजन पूरी रात घाट पर ही व्याकुल होकर बैठे रहे.

सोमवार को SDRF टीम और ग्रामीणों की मदद से सूरज का शव नदी से बरामद किया गया. शव मिलते ही गांव में मातमी सन्नाटा छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है. सूरज के पिता सुग्रीम राम सदमे में बार-बार बेहोश हो जा रहे हैं. परिवार और ग्रामीण उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गांव का हर शख्स इस घटना से गमगीन है.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की जानकारी मिलते ही चौतरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बगहा अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया. थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, बगहा-1 अंचलाधिकारी ने कहा कि जांच-पड़ताल पूरी होने और रिपोर्ट आने के बाद परिजन को मुआवजा दिलाया जाएगा.

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. उनका कहना है कि हर साल पर्व-त्योहारों पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं. अगर समय रहते सुरक्षा गार्ड, चेतावनी बोर्ड और पुलिस की तैनाती घाटों पर की जाए तो हादसों को काफी हद तक रोका जा सकता है.

इनपुट- इमरान अजीज

ये भी पढ़ें- यात्रा का जवाब यात्रा से,243 सीटों पर लड़ने की बात कर क्या तेजस्वी अपनी खीझ जता रहे?

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bagaha News

Trending news

Bagaha News
बगहा में जितिया स्नान के दौरान गंडक नदी में डूबा मासूम, गांव में पसरा सन्नाटा
Akshara Singh news
अक्षरा सिंह का बिंदास अंदाज, इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'गलत और हमेशा गलत'
Bihar SIR
'अगर चुनाव आयोग ने गलत किया तो SIR की पूरी प्रकिया होगी रद्द...', SC का बड़ा बयान
Tejashwi Yadav
यात्रा का जवाब यात्रा से,243 सीटों पर लड़ने की बात कर क्या तेजस्वी अपनी खीझ जता रहे?
. Bihar Politics
लालू ने चारा घोटला न किया होता तो उसी समय हो जाता बिहार का विकास: गिरिराज सिंह
Bihar politics
पीएम मोदी के पूर्णिया आगमन पर बोले लोग, 'यह हमारे लिए खुशी की बात है'
bihar samastipur news
अस्पताल में महिला को एक सप्ताह तक बनाया गया बंधक, RJD विधायक ने कराया मुक्त
Bettiah Cyber Crime
सावधान! जिलाधिकारी के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर साइबर ठगी की कोशिश
Minister Jibesh Kumar
मंत्री जीवेश कुमार पर YouTuber की पिटाई का आरोप, तेजस्वी बोले- ऐसे मंत्री...
hazaribagh news
हजारीबाग एनकाउंटर में तीन बड़े नक्सली ढेर, 1 करोड़ का इनामी था माओवादी सहदेव सोरेन
;