/बगहा में दर्दनाक हादसा, पोखरे में नहाने गईं 2 बच्चियों की डूबने से मौत, अस्पताल से शव लेकर भागे परिजन

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बगहा के टाउन थाना क्षेत्र के पाकड़ गांव में 10 जुलाई, 2026 दिन शुक्रवार को पोखरा में स्नान करने के दौरान दो बच्चियों की डूबने से मौत हो गई. हादसे के बाद गांव में मातमी माहौल है. मृत बच्चियों की पहचान सुनील कुमार की 11 वर्षीय पुत्री उजाला कुमारी और राकेश राम की 12 वर्षीय पुत्री दीपा कुमारी के रूप में हुई है.
जानकारी के मुताबिक, दोनों बच्चियां गांव के पोखरा में स्नान करने गई थीं. इसी दौरान वे गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं. आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर निकालकर गंभीर हालत में परिजनों के सहयोग से आनन-फानन में अनुमंडलीय अस्पताल बगहा पहुंचाया. जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक एसपी अग्रवाल ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. चिकित्सक ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों बच्चियों की मौत हो चुकी थीं.
मौत की पुष्टि होते ही अस्पताल परिसर में मृतकों के परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया. अस्पताल कर्मियों ने परिजनों को समझाया कि असामान्य मृत्यु के मामलों में पोस्टमॉर्टम कराना कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है. साथ ही सरकारी प्रावधानों के तहत मिलने वाली सहायता और अन्य औपचारिकताओं के लिए भी पोस्टमॉर्टम आवश्यक है. इसके बावजूद मृतकों के परिजन किसी की बात सुनें बिना दोनों बच्चियों के शव लेकर अस्पताल से वापस चले गए.
बता दें कि बगहा में लगातार हो रही बारिश के बीच क्षेत्र में नदी, नाले और पोखरों का जलस्तर बढ़ने से डूबने की घटनाओं में इजाफा देखा जा रहा है. साथ ही सर्पदंश के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं. प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से बरसात के मौसम में बच्चों को अकेले जलाशयों के पास नहीं जाने देने, स्नान के दौरान विशेष सतर्कता बरतने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत समेत सरकारी चिकित्सक से सहायता लेने की अपील किया है.