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बगहा में दर्दनाक हादसा, पोखरे में नहाने गईं 2 बच्चियों की डूबने से मौत, अस्पताल से शव लेकर भागे परिजन

Bagaha News: पोखरे में नहाने गई दो बच्चियों की डूबने से मौत हो गई. वहीं, बच्चियों के परिजन उनके शव का पोस्टमॉर्टम होने से पहले ही शव को लेकर घर चले गए. बताया जा रहा है कि अस्पताल कर्मियों ने परिजनों को समझाया कि असामान्य मृत्यु के मामलों में पोस्टमॉर्टम कराना कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:Shailendra
Published: Jul 10, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:32 PM IST
बगहा में दर्दनाक हादसा, पोखरे में नहाने गईं 2 बच्चियों की डूबने से मौत, अस्पताल से शव लेकर भागे परिजन
Image Credit: (Z News) पोखरे में नहाने गईं 2 बच्चियों की डूबने से मौतSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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