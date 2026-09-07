/नेपाल की तबाही का खौफनाक मंजर, गंडक नदी में बहकर आए 3 और शव, APF ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

दरअसल, सैलाब के सितम को लेकर गंडक बराज के फाटक उठा दिए गए थे, जिसे गिराने के बाद सोमवार को नेपाल APF और पुलिस जवानों ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इन शवों को बाहर निकाला. जिस तरह बीते 26 अगस्त को नेपाल के रसुआ में लैंडस्लाइड के बाद आए सैलाब ने भारी तबाही मचाई थी. यहीं वजह है कि त्रिशूली नदी में आया उफान नारायणी-गंडक नदी के रास्ते भारत तक पहुंचा. हालांकि, यहां जान माल का भारी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन निचले इलाकों में जाकर गंडक का पानी अभी भी तबाही मचा रहा है. अब हादसे के 12वें दिन भी इस जलप्रलय की निशानियां लगातार सामने आ रही हैं.