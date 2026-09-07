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नेपाल की तबाही का खौफनाक मंजर, गंडक नदी में बहकर आए 3 और शव, APF ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

नेपाल के रसुवा में 26 अगस्त को हुए जलप्रलय के 12वें दिन भारत-नेपाल सीमा पर तीन और लोगों के शव बरामद किए गए हैं. त्रिशूली नदी में आए भयानक सैलाब का असर अब गंडक नदी के इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है, जहां से बहकर आ रहे शव हादसे की भयावहता की गवाही दे रहे हैं.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByShailendra
Published: Sep 07, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:33 PM IST
नेपाल की तबाही का खौफनाक मंजर, गंडक नदी में बहकर आए 3 और शव, APF ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन
Image Credit: नेपाल में हुए जल प्रलय के बाद गंडक नदी में बहकर आए 3 और शव (Photo- वीडियो ग्रैब)

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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