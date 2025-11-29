Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3023002
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

West Champaran: 24 घंटे के अंदर जिले में मिले 3 विशालकाय अजगर, एक तो 12 फीट लंबा निकला

Bihar News: पश्चिमी चंपारण में तीन अलग-अलग स्थानों पर विशालकाय अजगर सांप निकलने से अफरा-तफरी मच गई. पहली घटना लौरिया–बेतिया रोड की है, जहां सड़क पार करता करीब 10 फीट लंबा अजगर लोगों की नजर में आ गया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 29, 2025, 05:08 PM IST

Trending Photos

West Champaran: 24 घंटे के अंदर जिले में मिले 3 विशालकाय अजगर, एक तो 12 फीट लंबा निकला
West Champaran: 24 घंटे के अंदर जिले में मिले 3 विशालकाय अजगर, एक तो 12 फीट लंबा निकला

Bihar News: पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर में महज 24 घंटे के अंदर दो अलग-अलग जगहों पर विशालकाय अजगर सांप निकलने से हड़कंप मच गया. जबकि जिला भर में 24 घंटे के अंदर तीन-तीन अजगर सांपो का रेस्क्यू किया गया है. कल (28 नवंबर) लौरिया–बेतिया रोड पर सड़क पार करता करीब दस फीट लंबा अजगर दिखा.  फिर रामनगर के सबुनी में अजगर सांप निकलने से अफरा तफरी मच गईं. वहीं, रामनगर के मुजरा में आज (29 नवंबर) करीब 10 से 12 फिट विशालकाय अजगर देख ग्रामीणों मे हडकंप मच गया.

कड़ी मशक्कत से अजगर का रेस्क्यू
सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत कर अजगर का रेस्क्यू किया. बताया जा रहा है कि रामनगर थाना क्षेत्र के मुजरा गांव में करीब 12 फिट लंबा अजगर दिखाई दिया, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. जहरीला अजगर सांप रामनगर के मुजरा गांव निवासी श्याम बिहारी साह के घर के पीछे दिखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया. वन विभाग के वन कर्मियों ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे अपने कब्जे में ले लिया. 

ग्रामीणों ने ली राहत की सांस
अजगर का वजन लगभग 40-50 किलो और लंबाई 10-12 फिट बताई जा रही है. VTR अंतर्गत रामनगर रेंज के वन विभाग के कर्मी अजगर को जंगल में छोड़ने के लिए अपने साथ लेकर गए हैं. बता दें सर्दी की धमक के बीच लगातार खतरनाक जहरीले अजगर सांपों के पकड़े जाने पर इलाके के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है तो वन विभाग के अधिकारी और कर्मी भी सुकून महसूस कर रहें हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

West Champaran

Trending news

CM nitish kumar
सीएम नीतीश पहुंचे पैतृक गांव कल्याण बिगहा, पिता की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि
Kushal Yuva Program
10वीं-12वीं पास युवा भी मोटा पैसा कमा सकते हैं! बिहार सरकार की इस खास योजना को जानें
West Champaran
West Champaran: 24 घंटे के अंदर जिले में मिले 3 विशालकाय अजगर, एक 12 फीट लंबा निकला
Lakhisarai news
लखीसराय पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी सोनू सिंह सहित दो गिरफ्तार
Mahagathbandhan
बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले महागठबंधन की बैठक, क्या बोले भाई वीरेंद्र
Jamui News
जमुई में फिर अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार, कई मशीनें बरामद
Jehanabad news
Jehanabad News: जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप, मारपीट में एक महिला समेत 8 घायल
Mahagathbandhan
महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल! मंगनी लाल मंडल के बयान के बाद RJD-कांग्रेस में बयानबाजी
Bhagalpur News
भागलपुर में निजी सफाईकर्मियों की हड़ताल से ठप हुई सफाई व्यवस्था
Bihar Board
बिहार बोर्ड के 10वीं, 12वीं की डेटशीट कभी भी हो सकती है जारी, जानिए कैसे करें तैयारी