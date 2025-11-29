West Champaran: 24 घंटे के अंदर जिले में मिले 3 विशालकाय अजगर, एक तो 12 फीट लंबा निकला

Bihar News: पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर में महज 24 घंटे के अंदर दो अलग-अलग जगहों पर विशालकाय अजगर सांप निकलने से हड़कंप मच गया. जबकि जिला भर में 24 घंटे के अंदर तीन-तीन अजगर सांपो का रेस्क्यू किया गया है. कल (28 नवंबर) लौरिया–बेतिया रोड पर सड़क पार करता करीब दस फीट लंबा अजगर दिखा. फिर रामनगर के सबुनी में अजगर सांप निकलने से अफरा तफरी मच गईं. वहीं, रामनगर के मुजरा में आज (29 नवंबर) करीब 10 से 12 फिट विशालकाय अजगर देख ग्रामीणों मे हडकंप मच गया.

कड़ी मशक्कत से अजगर का रेस्क्यू

सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत कर अजगर का रेस्क्यू किया. बताया जा रहा है कि रामनगर थाना क्षेत्र के मुजरा गांव में करीब 12 फिट लंबा अजगर दिखाई दिया, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. जहरीला अजगर सांप रामनगर के मुजरा गांव निवासी श्याम बिहारी साह के घर के पीछे दिखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया. वन विभाग के वन कर्मियों ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे अपने कब्जे में ले लिया.

ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

अजगर का वजन लगभग 40-50 किलो और लंबाई 10-12 फिट बताई जा रही है. VTR अंतर्गत रामनगर रेंज के वन विभाग के कर्मी अजगर को जंगल में छोड़ने के लिए अपने साथ लेकर गए हैं. बता दें सर्दी की धमक के बीच लगातार खतरनाक जहरीले अजगर सांपों के पकड़े जाने पर इलाके के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है तो वन विभाग के अधिकारी और कर्मी भी सुकून महसूस कर रहें हैं.