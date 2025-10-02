Bagaha: अज्ञात वाहन ने शौच करने जा रही 3 महिलाओं को रौंदा, 1 की मौत... मचा कोहराम

Bagaha: बगहा में एक अज्ञात वाहन ने शौच करने जा रही तीन महिलाओं को रौंद दिया. इस घटना में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जबकि और दो महिलाएं जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रही है.
Bihar News: बगहा में बेतिया-गोरखपुर मुख्य सड़क के चौतरवा में एनएच 727 पर बहुअरवा कांटा के पास भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें तीन महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हो गईं. वहीं, इनमें से एक महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि दो अन्य जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहीं हैं. महिला की मौत के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है.
मातम में बदली विजयादशमी की खुशियां
शौच करने के लिए जा रही तीन महिलाओं को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. महिलाओं को रौंदते हुए वाहन चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया. इस हादसे में रम्भा देवी, आंधी देवी और मुनिया देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं. स्थानीय लोगों ने सभी को बगहा अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी की हालत नाजुक देखते हुए चिकित्स्कों ने उन्हें जीएमसीएच मेडिकल अस्पताल बेतिया रेफर कर दिया. इस बीच इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गईं, जबकि दो अन्य जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहीं हैं. घटना के बाद इलाके में विजयादशमी की खुशियां मातम में बदल गईं.
सड़क दुर्घटना के बाद वाहन चालक फरार
बता दें की दशहरा पर्व के दौरान हुई इस भीषण सड़क दुर्घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार है. लिहाजा चौतरवा थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई कर रही है. मामले में परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि घरों में शौचालय नहीं होने के कारण बहु-बेटियां और महिलाएं आज भी खुले में शौच करने जाती हैं. रोज की तरह आज भी महिलाएं शौच करने जा रहीं थी, उसी दौरान ये दुर्घटना हुई.