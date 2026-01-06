बगहा में वन्यजीवों का आतंक, VTR से भटककर सोनखर गांव पहुंचे आक्रामक लंगूर, तीन ग्रामीणों को किया लहूलुहान

बिहार के बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) से भटके बंदरों के झुंड ने रामनगर के सोनखर गांव में हमला कर तीन लोगों को घायल कर दिया है. आक्रामक लंगूर के आतंक से ग्रामीण घरों में दुबकने को मजबूर हैं.
Trending Photos
पश्चिम चंपारण के बगहा अंतर्गत रामनगर स्थित सोनखर गांव में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगलों से भटककर बंदरों का एक झुंड आबादी वाले क्षेत्र में घुस आया. इन बंदरों में एक विशाल और एक अत्यंत आक्रामक लंगूर शामिल है. दोनों लंगूर ने गांव में घुसते ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया. देखते ही देखते बंदरों ने स्थानीय निवासियों पर हमला कर दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है.
बंदरों के इस हिंसक झुंड ने एक के बाद एक कई लोगों को अपना निशाना बनाया. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, अब तक बंदरों के हमले में तीन लोग बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं. ये बंदर न केवल घरों की छतों और आंगनों में कूद रहे हैं, बल्कि मुख्य सड़क पर आने-जाने वाले राहगीरों को भी दौड़ा-दौड़ा कर काट रहे हैं. घायलों में शामिल अंगद भगत ने बताया कि बंदरों ने अचानक हमला किया, जिससे किसी को संभलने का मौका नहीं मिला. सभी घायलों को तुरंत रामनगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में भर्ती कराया गया है.
रामनगर CHC के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार ने बताया कि घायलों को अस्पताल लाते ही उनका प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया गया. सभी जख्मी लोगों को एंटी-रेबीज के इंजेक्शन दिए गए हैं और उनकी मरहम-पट्टी की गई है. डॉक्टर के अनुसार, फिलहाल सभी घायलों की स्थिति स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्हें कुछ समय के लिए निगरानी में रखा गया है. उपचार के बाद कुछ लोगों को घर भेज दिया गया है.
ये भी पढ़ें- Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana: इस बार बिहार की शहरी महिलाओं की चमकेगी किस्मत!
घटना की गंभीरता को देखते हुए रामनगर रेंज के वन क्षेत्र पदाधिकारी विजय प्रसाद के निर्देश पर वन विभाग की टीम तुरंत सोनखर गांव पहुंची. वनकर्मी पिंजरे और जाल के साथ बंदरों को पकड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं ताकि उन्हें सुरक्षित वापस जंगल में छोड़ा जा सके. हालांकि, बंदर बार-बार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, जिससे रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं. प्रशासन ने गांव में माइकिंग करवाकर लोगों को सतर्क रहने और फिलहाल घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी है.
इनपुट- इमरान अजीज