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बेतिया नगर निगम में कृषि भूखंडों और बस स्टैंड कैंटीन की होगी नीलामी, गरिमा सिकारिया ने दी जानकारी

Bettiah Latest News: बेतिया नगर निगम में कृषि भूखंडों और बस स्टैंड कैंटीन की नीलामी होगी. महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने नगर निगम प्रशासन की तरफ से जारी अधिसूचना की जानकारी दी.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 07, 2026, 08:52 PM IST

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बेतिया महापौर गरिमा देवी सिकारिया (File Photo)
बेतिया महापौर गरिमा देवी सिकारिया (File Photo)

Bettiah News: बेतिया महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि नगर निगम प्रशासन की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बाकी बचे सैरातों की बंदोबस्ती को लेकर आम अधिसूचना जारी कर दी गई है. खुली डाक में नीलामी के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया आगामी 09, 10 और 13 अप्रैल को पूरी की जाएगी. 

महापौर सिकारिया ने बताया कि नगर आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित के स्तर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह नीलामी निर्धारित तिथियों को सुबह 11 बजे से नगर निगम कार्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी. महापौर ने बताया कि इच्छुक संवेदक या व्यक्ति निर्धारित शर्तों के साथ इस बंदोबस्ती प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे.

महापौर ने बताया कि जारी संबंधित अधिसूचना के अनुसार प्रमुख सैरातों में सागर पोखरा और उत्तरवारी पोखरा में नौका संचालन से शुल्क वसूली, न्यू हरिवाटिका बस स्टैंड कैंटीन की बंदोबस्ती और नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में स्थित नगर निगम प्रशासन की कृषि योग्य भूखंडों या आबकारी गोदाम छावनी मोहल्ला और छावनी के ही झिलिया की कृषि योग्य भूमि शामिल है. 

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इसके अलावा पश्चिम करगहिया और बासवरिया में पक्की बावली की कृषि योग्य भूखंडों की बंदोबस्ती शामिल है. साथ ही दशहरा हजारी पशु मेला बंदोबस्ती भी नीलामी के दायरे में रखा गया है, जिससे नगर निगम को महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त होने की संभावना है. इसके साथ ही महापौर सिकारिया ने बताया कि सागर पोखरा और उत्तरवारी पोखरा में नौका संचालन की बंदोबस्ती के लिए जीएसटी शुल्क में 15 प्रतिशत वृद्धि के बाद दर 11.50 रुपये निर्धारित की गई है. 

वहीं, 18 प्रतिशत जीएसटी समेत यह दर 13.57 रुपये होगी. अलग-अलग मदों के लिए सुरक्षित जमा राशि और जमानत राशि भी निर्धारित की गई है, जिससे नीलामी प्रक्रिया पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बन सके. 

महापौर ने बताया नगर निगम प्रशासन का मानना है कि इस खुली नीलामी से स्थानीय संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा और राजस्व में वृद्धि होगी. साथ ही इससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे. महापौर सिकारिया ने इच्छुक संवेदक प्रतिभागियों से नगर निगम कार्यालय में समय पर उपस्थित होकर प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है.

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