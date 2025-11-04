Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2988510
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

नेपाल बॉर्डर के पास अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा- 'अब गोला बिहार में बनेगा और पाकिस्तान में फटेगा'

बेतिया के मैनाटाड़ में हुई चुनावी सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए की उपलब्धियां गिनाईं और विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि बिहार में अब विकास का दौर जारी है, बंद चीनी मिलें दोबारा शुरू होंगी और 2026 तक नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 04, 2025, 06:57 PM IST

Trending Photos

बेतिया में अमित शाह
बेतिया में अमित शाह

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार अभियान के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को पश्चिम चंपारण जिले के मैनाटाड़ पहुंचे, जहां उन्होंने सिकटा विधानसभा क्षेत्र के मैनाटाड़ हाई स्कूल मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. सभा में भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने ‘जय श्रीराम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारों से माहौल उत्साहपूर्ण बना दिया.

अपने भाषण की शुरुआत में अमित शाह ने कहा कि बिहार में अब तेजी से विकास हो रहा है और यहां रक्षा उद्योगों का भी विस्तार किया जाएगा. उन्होंने कहा, “अगली बार पाकिस्तान में जो गोला फूटेगा, वह बिहार में बनेगा. अब बिहार रक्षा निर्माण में भी अग्रणी बनेगा.” उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है और देश मजबूत हाथों में सुरक्षित है.

अमित शाह ने कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, “राहुल बाबा और तेजस्वी यादव सुन लें, बिहार में मुख्यमंत्री की कोई वेकेंसी खाली नहीं है और देश में प्रधानमंत्री की भी नहीं. बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं.” उन्होंने कहा कि दोनों नेता केवल बयानबाजी में माहिर हैं, लेकिन जनता उनके छलावे में आने वाली नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

अमित शाह ने कहा कि बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलें फिर से शुरू की जाएंगी और नई मिलों की स्थापना भी की जाएगी. उन्होंने कहा कि किसानों और मजदूरों के जीवन में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं. उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के खाते में दस हजार रुपये भेजे हैं.

गृह मंत्री ने जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए कहा, “हमारा वादा है कि एनडीए की सरकार बनने के बाद आपके खाते में बहुत जल्द दो-दो लाख रुपये भेजे जाएंगे.” उन्होंने राहुल गांधी और लालू यादव पर व्यंग्य करते हुए कहा, “हम सुन रहे हैं कि ये लोग जीविका दीदियों के खाते में आए दस हजार रुपये पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन जब तक हम हैं, तीन पीढ़ी तक भी कोई उनका पैसा नहीं ले सकता.”

अमित शाह ने कहा कि पहले बिहार में शाहाबुद्दीन का राज चलता था और पूरा प्रदेश जंगलराज में डूबा था. लेकिन एनडीए सरकार ने इस अराजकता को खत्म कर दिया. उन्होंने कहा कि अब बिहार में कानून का राज है और आम जनता बिना डर के जीवन जी रही है.

अमित शाह ने बताया कि देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का सफाया किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा, “मोदी सरकार ने जो वादा किया है, उसे पूरा करके दिखाया है.”

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में वह राम मंदिर बनाया जिसे वर्षों तक कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियों ने रोक रखा था. उन्होंने कहा कि अब अयोध्या में भव्य मंदिर खड़ा है और कश्मीर में धारा 370 हटाकर भारत को एक सूत्र में बांधा गया है. उन्होंने कहा कि आतंकियों ने धमकी दी थी कि कश्मीर में खून की नदियां बहा देंगे, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया.

सभा के अंत में अमित शाह ने कहा, “जनता कमल के बटन को इतनी जोर से दबाए कि उसका करेंट इटली तक पहुंचे.” उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इस बार भी एनडीए को बहुमत दिलाएगी और विकास का नया अध्याय लिखेगी.

ये भी पढ़ें- दरभंगा में CM योगी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, 'बुलडोजर बाबा जिंदाबाद' के लगे नारे

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

amit shahBettiah newsbihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
'बिहार के लोगों को देश का मजदूर बना दिया', नीतीश कुमार पर राहुल गांधी का बड़ा हमला
amit shah
अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा- 'अब गोला बिहार में बनेगा और पाकिस्तान में फटेगा'
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025:शांति व विकास चाहिए तो एनडीए को जिताएं: गिरिराज सिंह
bihar election live
‘NDA का बम बम बा…’, पवन सिंह का पटना से बड़ा बयान
cm yogi
दरभंगा में CM योगी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, 'बुलडोजर बाबा जिंदाबाद' के लगे नारे
bihar goverment job
BPSC ने इन बड़े एग्जाम के जारी कर दिए रिजल्ट, इस लिंक से देख सकते है आप अपना नाम
Jan Suraaj Party
X फैक्टर होने का दावा कर रहे Jan Suraaj-AIMIM, जानिए सर्वे में कितनी सीटें मिल रहीं
bihar chunav 2025
भाई से बगावत, पार्टी से नाराजगी! तेज प्रताप बोले- “RSS से मिले हैं पैसे
Smriti Irani
स्वाभिमान और सम्मान के साथ बिहार का भविष्य बनाएं: स्मृति ईरानी
bihar chunav 2025
IANS-मैटराइज सर्वे में NDA की वापसी तय, भाजपा को मिल सकती हैं 80 से ज्यादा सीटें