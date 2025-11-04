नेपाल बॉर्डर के पास अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा- 'अब गोला बिहार में बनेगा और पाकिस्तान में फटेगा'

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार अभियान के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को पश्चिम चंपारण जिले के मैनाटाड़ पहुंचे, जहां उन्होंने सिकटा विधानसभा क्षेत्र के मैनाटाड़ हाई स्कूल मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. सभा में भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने ‘जय श्रीराम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारों से माहौल उत्साहपूर्ण बना दिया.

अपने भाषण की शुरुआत में अमित शाह ने कहा कि बिहार में अब तेजी से विकास हो रहा है और यहां रक्षा उद्योगों का भी विस्तार किया जाएगा. उन्होंने कहा, “अगली बार पाकिस्तान में जो गोला फूटेगा, वह बिहार में बनेगा. अब बिहार रक्षा निर्माण में भी अग्रणी बनेगा.” उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है और देश मजबूत हाथों में सुरक्षित है.

अमित शाह ने कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, “राहुल बाबा और तेजस्वी यादव सुन लें, बिहार में मुख्यमंत्री की कोई वेकेंसी खाली नहीं है और देश में प्रधानमंत्री की भी नहीं. बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं.” उन्होंने कहा कि दोनों नेता केवल बयानबाजी में माहिर हैं, लेकिन जनता उनके छलावे में आने वाली नहीं है.

अमित शाह ने कहा कि बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलें फिर से शुरू की जाएंगी और नई मिलों की स्थापना भी की जाएगी. उन्होंने कहा कि किसानों और मजदूरों के जीवन में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं. उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के खाते में दस हजार रुपये भेजे हैं.

गृह मंत्री ने जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए कहा, “हमारा वादा है कि एनडीए की सरकार बनने के बाद आपके खाते में बहुत जल्द दो-दो लाख रुपये भेजे जाएंगे.” उन्होंने राहुल गांधी और लालू यादव पर व्यंग्य करते हुए कहा, “हम सुन रहे हैं कि ये लोग जीविका दीदियों के खाते में आए दस हजार रुपये पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन जब तक हम हैं, तीन पीढ़ी तक भी कोई उनका पैसा नहीं ले सकता.”

अमित शाह ने कहा कि पहले बिहार में शाहाबुद्दीन का राज चलता था और पूरा प्रदेश जंगलराज में डूबा था. लेकिन एनडीए सरकार ने इस अराजकता को खत्म कर दिया. उन्होंने कहा कि अब बिहार में कानून का राज है और आम जनता बिना डर के जीवन जी रही है.

अमित शाह ने बताया कि देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का सफाया किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा, “मोदी सरकार ने जो वादा किया है, उसे पूरा करके दिखाया है.”

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में वह राम मंदिर बनाया जिसे वर्षों तक कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियों ने रोक रखा था. उन्होंने कहा कि अब अयोध्या में भव्य मंदिर खड़ा है और कश्मीर में धारा 370 हटाकर भारत को एक सूत्र में बांधा गया है. उन्होंने कहा कि आतंकियों ने धमकी दी थी कि कश्मीर में खून की नदियां बहा देंगे, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया.

सभा के अंत में अमित शाह ने कहा, “जनता कमल के बटन को इतनी जोर से दबाए कि उसका करेंट इटली तक पहुंचे.” उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इस बार भी एनडीए को बहुमत दिलाएगी और विकास का नया अध्याय लिखेगी.

