Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2937879
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

बिहार चुनाव फतह करने के लिए अमित शाह ने चंपारण में कार्यकर्ताओं को दिया गुप्त मंत्र, 50 दिनों का टास्क भी सौंपा

Bettiah News: बेतिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए कार्यकर्ताओं को बिहार चुनाव फतह करने के लिए 50 दिन का टास्क और जीत का गुप्त मंत्र दिया. बैठक में बूथ प्रबंधन और मतदाताओं से संवाद पर जोर दिया गया.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 26, 2025, 07:32 PM IST

Trending Photos

अमित शाह ने चंपारण में कार्यकर्ताओं को दिया गुप्त मंत्र
अमित शाह ने चंपारण में कार्यकर्ताओं को दिया गुप्त मंत्र

Bettiah News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को पश्चिम चंपारण के बेतिया के पास कुमारबाग में थे. वहां उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में 10 जिलों के एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को 50 दिन का विशेष टास्क सौंपा. उन्होंने कहा कि एनडीए को जीत दिलाना है, ताकि बिहार को विकसित राज्य बनाया जा सके. गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को जीत का गुरुमंत्र भी दिया, हालांकि इसे सार्वजनिक नहीं किया गया. 

केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बताया कि शाह द्वारा दिया गया गुरुमंत्र सिर्फ कार्यकर्ताओं तक सीमित रहेगा और इसे धरातल पर उतारने के लिए सभी ने प्रतिबद्धता जताई है. उन्होंने कहा कि हर सीट पर एनडीए का उम्मीदवार जीते, इसके लिए बूथ स्तर तक की रणनीति तैयार की गई है. उन्होंने कहा कि पहले प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे और फिर विकसित बिहार बनाएंगे.

ये भी पढ़ें: मुफ्त बिजली से लेकर महिला सशक्तिकरण तक सरकार की बड़ी उपलब्धियां: दिलीप जायसवाल

Add Zee News as a Preferred Source

सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने बताया कि बैठक में चंपारण के पांच सांगठनिक जिलों और सारण के पांच सांगठनिक जिलों के कोर कार्यकर्ता शामिल हुए. सभी को 50 दिन के भीतर सौंपे गए काम को पूरा करने को कहा गया है. 

बैठक में अमित शाह ने साफ कहा कि चुनाव केवल जीतने के लिए नहीं, बल्कि बिहार को विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए लड़ा जा रहा है. कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन, मतदाताओं से संवाद और संगठन की मजबूती पर विशेष जोर देने का टास्क दिया गया है. शाह ने भरोसा जताया कि कार्यकर्ता मेहनत और लगन से काम करेंगे और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगा.

इनपुट: धनंजय द्विवेदी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

amit shahBihar politics

Trending news

PM Modi
PM मोदी ने 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के लाभार्थियों से की बात
Rani Chatterjee
जिम करने की कोई उम्र नहीं होती, रानी चटर्जी ने हेटर्स को दिया करारा जवाब
Bihar News
डेढ़ साल में हिट एंड रन के 1626 मामलों में दिया गया 84.19 करोड़ रुपये मुआवजा
Bihar News
अशोक चौधरी ने की 'महिला रोजगार योजना' की तारिफ
Nawada News
Nawada News: पोती से छेड़खानी का किया विरोध, तो बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट
Bihar politics
मुफ्त बिजली से लेकर महिला सशक्तिकरण तक सरकार की बड़ी उपलब्धियां: दिलीप जायसवाल
Bihar News
बिहार में ग्रामीण सड़कों का विकास: शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका तक पहुंच हुआ आसान
NDA
1 करोड़ बिहारियों को नौकरी देने के लिए मिशन मोड में काम करेगी नीतीश सरकार
Priyanka Gandhi Vadra
शक्ति पंचायत में प्रियंका गांधी का ऐलान, महिलाओं की ताकत से बदलेगा बिहार
Bhagalpur University
भागलपुर विश्वविद्यालय में ABVP और RJD के बीच मारपीट, 4 गिरफ्तार
;