बिहार चुनाव फतह करने के लिए अमित शाह ने चंपारण में कार्यकर्ताओं को दिया गुप्त मंत्र, 50 दिनों का टास्क भी सौंपा

Bettiah News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को पश्चिम चंपारण के बेतिया के पास कुमारबाग में थे. वहां उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में 10 जिलों के एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को 50 दिन का विशेष टास्क सौंपा. उन्होंने कहा कि एनडीए को जीत दिलाना है, ताकि बिहार को विकसित राज्य बनाया जा सके. गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को जीत का गुरुमंत्र भी दिया, हालांकि इसे सार्वजनिक नहीं किया गया.

केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बताया कि शाह द्वारा दिया गया गुरुमंत्र सिर्फ कार्यकर्ताओं तक सीमित रहेगा और इसे धरातल पर उतारने के लिए सभी ने प्रतिबद्धता जताई है. उन्होंने कहा कि हर सीट पर एनडीए का उम्मीदवार जीते, इसके लिए बूथ स्तर तक की रणनीति तैयार की गई है. उन्होंने कहा कि पहले प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे और फिर विकसित बिहार बनाएंगे.

सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने बताया कि बैठक में चंपारण के पांच सांगठनिक जिलों और सारण के पांच सांगठनिक जिलों के कोर कार्यकर्ता शामिल हुए. सभी को 50 दिन के भीतर सौंपे गए काम को पूरा करने को कहा गया है.

बैठक में अमित शाह ने साफ कहा कि चुनाव केवल जीतने के लिए नहीं, बल्कि बिहार को विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए लड़ा जा रहा है. कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन, मतदाताओं से संवाद और संगठन की मजबूती पर विशेष जोर देने का टास्क दिया गया है. शाह ने भरोसा जताया कि कार्यकर्ता मेहनत और लगन से काम करेंगे और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगा.

इनपुट: धनंजय द्विवेदी

