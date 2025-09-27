Advertisement
Bihar Chunav 2025: अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को सौंपा 50 दिनों का 'स्पेशल टास्क', 160 सीटें जीतने का रखा लक्ष्य

Bihar Politics: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फारबिसगंज और बेतिया में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कार्यकर्ताओं को खास जिम्मेदारी सौंपी. उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 27, 2025, 04:40 PM IST

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
Bihar BJP Plan:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति पर जोर देना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को फारबिसगंज और बेतिया पहुंचे, जहां उन्होंने प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया. शाह ने कहा कि चुनाव जीतने की असली ताकत कार्यकर्ताओं में होती है और इसी भरोसे भाजपा इस बार 160 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में आएगी.

अमित शाह ने सभा में स्पष्ट कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही पूरे बिहार से घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम किया जाएगा. उन्होंने लोगों से संकल्प दिलवाया कि इस दीपावली पर सभी केवल स्वदेशी सामान खरीदें. शाह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए राहुल गांधी की यात्रा को घुसपैठियों के मुद्दे से जोड़ा और कहा कि चुनाव आयोग की सख्ती के बाद ही राहुल को यह यात्रा याद आई है.

गृह मंत्री ने चुनावी अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं को 50 दिनों का विशेष टास्क दिया. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता मंदिरों में जाकर पुजारियों का सम्मान करें, जीविका दीदियों से बातचीत करें और दीपावली के समय सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वाले लोगों से सीधा संवाद करें. इस पहल का मकसद भाजपा की नीतियों और योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना है.

अमित शाह ने पार्टी नेताओं को बूथ स्तर पर सोशल मीडिया ग्रुप बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि हर बूथ पर शक्ति केंद्र अध्यक्ष ग्रुप के एडमिन होंगे और इनमें पुजारियों, जीविका दीदियों, सरपंचों और प्रभावशाली लोगों को जोड़ा जाएगा. इस ग्रुप के जरिए सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी.

अमित शाह ने कहा कि बाइक वाले कार्यकर्ता सप्ताह में तीन दिन अपने-अपने बूथ क्षेत्रों का दौरा करें और समूह में जाकर भारत माता की जय, भाजपा जिंदाबाद और एनडीए जिंदाबाद जैसे नारे लगाकर माहौल तैयार करें. इसके साथ ही जिला से लेकर बूथ स्तर तक समयबद्ध बैठकें करने और तय रणनीति को लागू करने का भी निर्देश दिया.

अमित शाह ने बताया कि आने वाले दिनों में जिला पदाधिकारियों और मंडल अध्यक्षों की बैठक बुलाई जाएगी. इसके बाद पांच दिनों में जिला स्तर और फिर चार दिनों में बूथ स्तर तक संगठनात्मक बैठकें पूरी कर ली जाएंगी. उन्होंने कहा कि भाजपा की मजबूती जमीनी स्तर पर है और इसी आधार पर पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी.

गृह मंत्री अमित शाह दो दिनों के बिहार दौरे पर हैं. पहले दिन उन्होंने बेतिया और पटना में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की. दूसरे दिन वे समस्तीपुर के सरायरंजन पहुंचे, जहां 10 संगठनात्मक जिलों के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें जीत का मंत्र दिया.

इनपुट- कुमार नितेश

