Amit Shah Valmikinagar Rally: पश्चिम चंपारण में अमित शाह ने किया नया एयरपोर्ट बनाने का बड़ा वादा, रामनगर में बनेगा मेडिकल कॉलेज

Amit Shah Valmikinagar Rally: बिहार चुनाव के पहले चरण में वोटिंग के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम चंपारण के वाल्मिकीनगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा. अमित शाह ने कहा कि पश्चिम चंपारण की जनता से कहा कि पिछले चुनाव में पश्चिम चंपारण जिले की 9 में से 8 सीटें एनडीए को मिली थी. किसी भी दल को 9 में से 8 सीटें मिलीं तो इससे अच्छा और क्या होगा. लेकिन मैं हाथ जोड़कर कहने आया हूं कि एक के लिए काहे कसर छोड़ी थी. इस बार 9 की 9 सीटें एनडीए की झोली में मिलनी चाहिए.

शाह ने आगे कहा कि मुझे बताइए कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या था नहीं. 500 वर्षों तक राम मंदिर को पहले मुगलों ने फिर अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेस और लालू जी ने इसको लटका कर-भटका कर रखा. मोदी जी इसको बनाने का काम किया. ये लालू-कांग्रेस इसको रोकने आए थे. राम मंदिर तो बना दिया. अयोध्या में राम मंदिर बने तो बिहार में मां सीता का मंदिर बनाना चाहिए या नहीं. चिंता मत करों सीतामढ़ी में 200 करोड़ रुपये से सीता माता का भव्य मंदिर बनने जा रहा है. जिस दिन मंदिर का शुभारंभ होगा, उसी दिन अयोध्या से सीतामढ़ी तक हम वंदे भारत ट्रेन चलवा देंगे.

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि अभी-अभी कुछ दिन पहले राहुल बाबा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे. बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया तय करेगा क्या. ये घुसपैठिया हमारे युवाओं का रोजगार मारता है, हमारे युवाओं का भविष्य खराब करता है. मैं राहुल बाबा से कहता हूं जितनी कोशिश करना है करो, एक-एक घुसपैठिये को बाहर निकाला जाएगा. गृहमंत्री ने आगे कहा कि पश्चिम चंपारण में हम एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं. यहां थारू समाज के बहुत से लोग हैं. थारू समाज को अनुसूचित जनजाति का स्टेटस अटल बिहारी बाजपेयी ने दिया.

शाह ने कहा कि थारू समाज के लिए ढेर सारी योजनाएं मोदी जी के मन में हैं, चुनाव के कारण हम बोल नहीं सकते. एनडीए सरकार बनने के बाद बड़ी योजनाओं का तांता लगाने वाले हैं. पश्चिम चंपारण को चीनी का कटोरा कहा जाता था. हमारी चीनी की मिठास देशभर में घुलती थी. जंगलराज में फिरौती के कारण चीनी मिलें बंद हो गई. बिहार की सभी बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करने का काम एनडीए सरकार करेगी. हमने पश्चिम चंपारण के लिए ढेर सारा काम किया है.

