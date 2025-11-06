Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2990914
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Amit Shah Valmikinagar Rally: पश्चिम चंपारण में अमित शाह ने किया नया एयरपोर्ट बनाने का बड़ा वादा, रामनगर में बनेगा मेडिकल कॉलेज

Amit Shah Valmikinagar Rally: गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम चंपारण में एयरपोर्ट बनाने का बड़ा वादा किया. इस दौरान शाह ने रामनगर में एक मेडिकल कॉलेज भी बनाने का वादा किया.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 06, 2025, 01:21 PM IST

Trending Photos

अमित शाह
अमित शाह

Amit Shah Valmikinagar Rally: बिहार चुनाव के पहले चरण में वोटिंग के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम चंपारण के वाल्मिकीनगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा. अमित शाह ने कहा कि पश्चिम चंपारण की जनता से कहा कि पिछले चुनाव में पश्चिम चंपारण जिले की 9 में से 8 सीटें एनडीए को मिली थी. किसी भी दल को 9 में से 8 सीटें मिलीं तो इससे अच्छा और क्या होगा. लेकिन मैं हाथ जोड़कर कहने आया हूं कि एक के लिए काहे कसर छोड़ी थी. इस बार 9 की 9 सीटें एनडीए की झोली में मिलनी चाहिए.

बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

शाह ने आगे कहा कि मुझे बताइए कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या था नहीं. 500 वर्षों तक राम मंदिर को पहले मुगलों ने फिर अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेस और लालू जी ने इसको लटका कर-भटका कर रखा. मोदी जी इसको बनाने का काम किया. ये लालू-कांग्रेस इसको रोकने आए थे. राम मंदिर तो बना दिया. अयोध्या में राम मंदिर बने तो बिहार में मां सीता का मंदिर बनाना चाहिए या नहीं. चिंता मत करों सीतामढ़ी में 200 करोड़ रुपये से सीता माता का भव्य मंदिर बनने जा रहा है. जिस दिन मंदिर का शुभारंभ होगा, उसी दिन अयोध्या से सीतामढ़ी तक हम वंदे भारत ट्रेन चलवा देंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- कट्टा, कटुता, क्रूरता, करप्शन और कुशासन... PM मोदी ने 5K में बयां कर दिया जंगलराज!

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि अभी-अभी कुछ दिन पहले राहुल बाबा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे. बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया तय करेगा क्या. ये घुसपैठिया हमारे युवाओं का रोजगार मारता है, हमारे युवाओं का भविष्य खराब करता है. मैं राहुल बाबा से कहता हूं जितनी कोशिश करना है करो, एक-एक घुसपैठिये को बाहर निकाला जाएगा. गृहमंत्री ने आगे कहा कि पश्चिम चंपारण में हम एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं. यहां थारू समाज के बहुत से लोग हैं. थारू समाज को अनुसूचित जनजाति का स्टेटस अटल बिहारी बाजपेयी ने दिया.

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav LIVE Updates: सुबह 11 बजे तक 27.65 प्रतिशत मतदान; नीतीश, लालू, तेजस्वी समेत कई नेताओं ने डाले वोट

शाह ने कहा कि थारू समाज के लिए ढेर सारी योजनाएं मोदी जी के मन में हैं, चुनाव के कारण हम बोल नहीं सकते. एनडीए सरकार बनने के बाद बड़ी योजनाओं का तांता लगाने वाले हैं. पश्चिम चंपारण को चीनी का कटोरा कहा जाता था. हमारी चीनी की मिठास देशभर में घुलती थी. जंगलराज में फिरौती के कारण चीनी मिलें बंद हो गई. बिहार की सभी बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करने का काम एनडीए सरकार करेगी. हमने पश्चिम चंपारण के लिए ढेर सारा काम किया है. 

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

amit shahbihar chunav 2025Valmikinagar news

Trending news

PM Modi
2020 में 'जंगलराज के युवराज' तो 2025 में 'कट्टा', कैसे करंट पैदा करते हैं पीएम मोदी?
Dhanbad
कार्तिक पूर्णिमा का दिन बना काल! दामोदर नदी में नहाने गए 9 युवक डूबे, 5 की तलाश जारी
bihar chunav 2025
NDA प्रत्याशी श्रवण कुमार ने डाला वोट, खेसारी लाल यादव पर किया पलटवार!
bihar chunav 2025
कट्टा, कटुता, क्रूरता, करप्शन और कुशासन... PM मोदी ने 5K में बयां कर दिया जंगलराज!
bihar chunav 2025
सड़क नहीं तो वोट नहीं... दरभंगा के सुघराइन गांव में नहीं पड़ा एक भी मतदान
bihar chunav 2025
वोट देने के बाद खेसारी लाल यादव ने मंदिर बनाम शिक्षा को बनाया मुद्दा, पढ़ें रिपोर्ट
bihar chunav 2025
वोट देने का जुनून तो देखो... मां के क्रिया क्रम के दौरान किया मतदान; कहा पहले देश
bihar chunav 2025
तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी, 20 साल बहुत हुआ: लालू यादव
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव में स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं ने किया मतदान
Bihar Chunav 2025 first Phase voting
'राज्य की इमेज बदलनी चाहिए' पहली बार वोट करने पहुंचे युवाओं का संदेश