Bagaha News: भगवान राम... माता जानकी और लव-कुश की जन्मस्थली को जोड़ेगी ये अमृत भारत ट्रेन, लोगों में उत्साह

Bagaha News: आज बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. वर्षों से लोगों की उम्मीद रही पुनौरा धाम में भव्य माता जानकी मंदिर के निर्माण का शिलान्यास गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सहभागी रहे. दरअसल, अयोध्या धाम की तर्ज पर पुनौरा धाम को विकसित करने से बिहार में धार्मिक पर्यटन को एक बहुत बड़ा आयाम है, जो राजस्व प्राप्ति और विकास के साथ-साथ रोजगार के भी अवसर प्रदान करने वाला है. रामायण सर्किट से जोड़ने की क्वायद में माता जानकी की शरणस्थली वाल्मीकिनगर में पर्यटन को पंख लगेगा, क्योंकि बिहार के कश्मीर कहें जाने वाले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को अब रेलगार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव भेजा गया है.

वहीं राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को भी इस रूट स मुजफ्फरपुर-गोरखपुर रेलखंड पर चलवाने की पहल में रेल अधिकारी समेत केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे जुटे हुए हैं. बताया जा रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की जन्मस्थली से माता जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम को जोड़ने के साथ ही आज इस रेलखंड पर चौथी अमृत भारत स्पेशल ट्रेन का विधिवत शुभारंम किया गया जिससे लोगों में खुशी का माहौल है. लिहाजा, आज एक और खुशखबरी खास तौर से चंपारण के लोगों को मिली है. इसके तहत मधुबनी से दिल्ली तक आज से अमृत भारत ट्रेन का नियमित प्रचलन शुरू किया गया है, वैसे इस ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मोतिहारी में सांकेतिक उद्घाटन किया गया था जो की आज मूर्त रूप लेता हुआ दिख रहा है.

सबसे खास बात यह है कि यह पुनौरा धाम जो की माता जानकी की जन्मस्थली है और रामलाल की जन्मस्थली अयोध्या धाम को जोड़ते हुए बाल्मीकिनगर को भी जोड़ने वाली अमृत भारत ट्रेन है, जो माता सीता के वनवास के साथ जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां महर्षि वाल्मीकि आश्रम में सीता के वनवास काल की शरणस्थली रही है. यह वहीं स्थान है जहां लव कुश का जन्म हुआ था, इस तरह से देखें तो यह ट्रेन रामायण सर्किट के तीन जन्मस्थली को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण गाड़ी है. जो पर्यटन के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामायण सर्किट के साथ-साथ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रकृति प्रेमी और खास तौर से टाइगर प्रेमी यहां नदी, पहाड़, झरना सहित तमाम ऐसे ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य जिसको देखने के लिए पर्यटकों को एक आवागमन का बहुत बड़ा साधन उपलब्ध होगा, यही वजह है कि स्थानीय लोग, रेल यात्री समेत स्टेशन अधीक्षक और रेल यूनियन के नेता तक गदगद हैं.

बता दें कि अमृत भारत ट्रेन जैसे हीं पुनौरा धाम से बगहा पहुंची माता जानकी के शरणस्थली पर पूर्व जेडीयू विधायक प्रभात रंजन, बीजेपी जिलाध्यक्ष अचिंतय लल्ला, डिप्टी चेयरमैन रश्मि रंजन समेत समस्तीपुर डिवीज़न के ACM राजेश कुमार और एसएस संतोष पाण्डेय ने भव्य स्वागत कर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया.

इनपुट- इमरान अजीज

