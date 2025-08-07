Bagaha News: यूरिया के लिए हाहाकार! खाद नहीं मिलने पर किसानों का फूटा गुस्सा, NH-727 कर दिया जाम

Bagaha News: बिहार के बगहा से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां यूरिया खाद की गंभीर कमी और उसके काले बाजारीकरण के चलते किसानों का सब्र जवाब दे गया है. सैकड़ों की संख्या में किसान बगहा अनुमंडल कार्यालय के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग- 727 (NH-727), जो बेतिया और गोरखपुर को जोड़ता है, को पूरी तरह से जाम कर दिया. इस चक्का जाम के कारण आवागमन कई घंटों तक बाधित रहा, जिससे स्थानीय लोगों और परिवहन सेवाओं को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

किसानों का कहना है कि वे बीती रात 2 बजे से ही खाद लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन खाद की कमी के कारण उन्हें यूरिया नहीं मिल रहा. उन्हें बताया जा रहा है कि यूरिया खाद की बोरी कालाबाजारी के चंगुल में फंसी हुई है, जिससे खाद की उपलब्धता बेहद सीमित हो गई है. महिलाओं और पुरुषों की एक बड़ी संख्या, जो छाते और मच्छरदानी लेकर लगातार कतार में खड़े हैं, निराश होकर प्रदर्शन पर उतर आई है. किसानों ने कहा कि सरकार द्वारा 'सबका साथ, सबका विकास' का वादा तो बार-बार किया जाता है, लेकिन जमीन पर इस वादे का कोई असर नहीं दिख रहा है.

यूरिया खाद की कमी से किसानों को खेती के लिए जरूरी संसाधन नहीं मिल पा रहे, जिससे उनकी फसल प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है. किसानों की नाराजगी इतनी गहरी है कि वे खाद की तत्काल उपलब्धता की मांग को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं. पटखौली पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की, किसानों को समझाने और जाम हटवाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन किसानों का गुस्सा कम नहीं हो रहा.

यह स्थिति बिहार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है. यूरिया खाद की समय पर आपूर्ति न होना केवल किसानों की परेशानी बढ़ा रहा है बल्कि पूरे क्षेत्र की कृषि उत्पादन क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है. प्रशासन और सरकार के लिए जरूरी है कि वे जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालें और किसानों को उनकी जरूरत की खाद उपलब्ध कराएं ताकि वे निर्बाध रूप से अपनी खेती जारी रख सकें.

इनपुट- इमरान अजीज

