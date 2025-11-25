चीनी मिलें चालू होने से पहले चला बुलडोजर, बगहा-रामनगर में सड़कों से हटे अवैध कब्जे

Bagaha and Ramnagar: पश्चिमी चम्पारण जिला के बगहा समेत रामनगर शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्याओं से निजात दिलाने प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए अवैध कब्जे को खाली कराया. यह कार्रवाई बुधवार से हरिनगर चीनी मिल और बगहा चीनी मिल में गन्ना पेराई की शुरुआत के मद्देनजर की गई है.

दरअसल, बगहा शहर में मुख्य सड़क NH 727 समेत मीना बाजार को जोड़ने वाली चीनी मिल रोड पर जाम की समस्या से लोग परेशान चल रहे थे. लिहाजा, बगहा समेत रामनगर में सड़क किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई, ताकि जाम से निजात दिलाया जा सकें. मगर, रेल पुलिस, स्थानीय थाना और नगर प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई पर सवाल उठने लगे, क्योंकि कुछ बेहद गरीबों के निवाले इन्हीं दुकानों से चलते हैं, जिन्हें उजाड़ा जा रहा है.

बताया जा रहा है कि बगहा समेत रामनगर के हरिनगर सुगर मिल्स में बुधवार (26 नवंबर) से गन्ना पेराई शुरू होगा. बगहा और रामनगर में सुगर मिल्स चालू होने के बाद अमूमन जाम की समस्या और अधिक बढ़ जायेगी. यहीं वजह है कि मुख्य सड़क पर जाम से निजात दिला पाने के लिए प्रशासन अब सड़क किनारे अवैध कब्जे वाले दुकान, ठेला, छप्पर, खोमचे पर बुलडोजर चला रहा है. वहीं, सड़क जाम को लेकर नगर प्रशासन अलर्ट मोड में है. रामनगर में ईओ मुकेश कुमार नें तो साफ तौर पर अतिक्रमण हटाने का दावा किया है.

बता दें कि रामनगर में अतिक्रमण हटाने के दौरान दो दुकान ऐसे मिले जिसमें युवतियां अपने पापा की तबियत खराब होने के बाद पढ़ाई के साथ-साथ दुकान चलाकर परिवार चलाने की बात कही. रोती बिलखती युवती के कपड़े की दुकान से उसके घर का भोजन चलता है और पिता के दवा की खर्च निकलता है. बहरहाल, नगर प्रशासन का दावा है की अतिक्रमण हटाओ अभियान आगे भी जारी रहेगा.

