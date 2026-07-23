/अरवल कांड के विरोध में बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में ठप रहीं ओपीडी सेवाएं, काली पट्टी बांध डॉक्टरों ने जताया विरोध, मरीज परेशान

राज्य चुनें
Bagaha News: अरवल में सिविल सर्जन के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में बुधवार को पूरे दिन बगहा अनुमंडलीय अस्पताल की ओपीडी सेवाएं बंद रहीं. लिहाजा मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी. हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहीं. दरअसल, बिहार के अरवल में सदर अस्पताल के सिविल सर्जन के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में बुधवार को बिहार राज्य चिकित्सक संघ के आह्वान पर बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में भी ओपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद रहीं. ओपीडी बंद रहने से दूर-दराज के क्षेत्रों से इलाज कराने पहुंचे सैकड़ों मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई मरीज बिना इलाज कराए ही वापस लौट गए.
बताया जा रहा है कि इंटर स्टेट और इंटरनेशनल सीमा पर स्थित पश्चिम चंपारण जिले के बगहा एसडीएच, जो सदर अस्पताल की श्रेणी में शामिल है, वहां भी भासा के आह्वान पर हड़ताल का असर देखा गया. जब चिकित्सा कर्मियों ने घंटों खड़े होकर हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया. इस संबंध में तिरहुत प्रमंडल के भासा सचिव डॉ. विनय कुमार ने बताया कि अरवल में सिविल सर्जन के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद भी आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से डॉक्टरों में आक्रोश है.
यही वजह है कि घटना के विरोध में भासा डॉक्टर संघ के आह्वान पर पूरे बिहार में आज ओपीडी सेवाएं बंद रखी गई हैं. उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके. हालांकि अनुमंडल अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इमरजेंसी सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं. आपातकालीन स्थिति में आने वाले मरीजों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन हड़ताल की वजह से नियमित ओपीडी सेवा पूरे दिन बाधित रही.
बता दें कि बुधवार को दिनभर ओपीडी बंद रहने से बगहा सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों से आए मरीज और उनके परिजन काफी निराश दिखे. मरीजों ने बताया कि लंबी दूरी तय कर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों से परामर्श, मेडिकल जांच समेत दवाइयां नहीं मिल पाने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा. मरीजों ने जल्द से जल्द ओपीडी सेवा बहाल करने और चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग राज्य सरकार से की है.