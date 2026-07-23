/अरवल कांड के विरोध में बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में ठप रहीं ओपीडी सेवाएं, काली पट्टी बांध डॉक्टरों ने जताया विरोध, मरीज परेशान

Bagaha News: अरवल में सिविल सर्जन के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में बुधवार को पूरे दिन बगहा अनुमंडलीय अस्पताल की ओपीडी सेवाएं बंद रहीं. लिहाजा मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी. हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहीं. दरअसल, बिहार के अरवल में सदर अस्पताल के सिविल सर्जन के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में बुधवार को बिहार राज्य चिकित्सक संघ के आह्वान पर बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में भी ओपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद रहीं. ओपीडी बंद रहने से दूर-दराज के क्षेत्रों से इलाज कराने पहुंचे सैकड़ों मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई मरीज बिना इलाज कराए ही वापस लौट गए.