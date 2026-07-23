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अरवल कांड के विरोध में बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में ठप रहीं ओपीडी सेवाएं, काली पट्टी बांध डॉक्टरों ने जताया विरोध, मरीज परेशान

Bagaha News: अरवल में सिविल सर्जन के साथ हुई मारपीट के विरोध में बिहार राज्य चिकित्सक संघ के आह्वान पर बगहा अनुमंडलीय अस्पताल की ओपीडी सेवाएं बुधवार को पूरे दिन बंद रहीं. इमरजेंसी सेवाएं जारी रहीं, लेकिन सैकड़ों मरीजों को इलाज के बिना लौटना पड़ा.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 23, 2026, 06:11 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:11 AM IST
अरवल कांड के विरोध में बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में ठप रहीं ओपीडी सेवाएं, काली पट्टी बांध डॉक्टरों ने जताया विरोध, मरीज परेशान
Image Credit: अरवल कांड के विरोध में बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में ठप रहीं ओपीडी सेवाएं

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IMRAN AZIZ

IMRAN AZIZ

इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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