Bagaha News: मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला, बगहा में पत्रकारों पर केस दर्ज, विधायक ने बताया गलत

Bagaha News: बिहार बगहा के बिस्कोमान केंद्र पर खाद लेने गए किसानों पर लाठीचार्ज का वीडियो बनाने और खबर चलाने को लेकर पत्रकारों पर दर्ज हुए मुकदमे को बगहा सदर बीजेपी विधायक राम सिंह ने इसे निंदनीय बताते हुए इस घटना की भर्त्सना की है. विधायक नें कहा है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और इसकी स्वतंत्रता पर प्रहार करना कतई उचित नहीं है. लिहाजा डीएम धर्मेंद्र कुमार औऱ DIG हरकिशोर राय से मुलाक़ात कर मामले को ख़त्म करवाने का भरोसा दिलाया है.

दरअसल, बीते 18 अगस्त को बगहा 2 प्रखंड कार्यालय स्थित बिस्कोमान के प्रबंधक संजीत कुमार ने पटखौली थाना में यह आरोप लगाते हुए पत्रकार समेत अन्य सहयोगी व अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराया कि उक्त पत्रकार के उकसाने पर खाद लेने आए किसानों ने हंगामा किया और कैश काउंटर से नकदी लूट लिया गया. जबकि इस घटना के एक हफ्ता पूर्व भी खाद की किल्लत को लेकर बगहा में किसानों ने एनएच 727 जाम किया था और बिस्कोमान सेंटर पर हंगामा भी हुआ था. हंगामें के दौरान मची भगदड़ में दो महिलाओं का पैर हाथ टूट गया था और एक किसान मौके पर बेहोश हो गया था.

इतना ही नहीं जिस दिन बिस्कोमान प्रबंधक द्वारा पत्रकारों पर नकदी लूट का मुकदमा दर्ज कराया गया, उसके पहले तक महज एक पॉश मशीन से खाद का वितरण किया जा रहा था. लिहाजा, भीड़ को संभालना मुश्किल था, लेकिन जब पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज हुआ औऱ डीएम नें नोटिस भेजा तब चार चार पॉश मशीन से खाद का वितरण शुरू किया गया, जिससे किसानों को काफी सहूलियत से खाद मिलनें लगा. अगर बिस्कोमान प्रबंधक और प्रशासन द्वारा खाद आवंटन के समय से ही ये चारों पॉश मशीन लगाए गए होते तो कभी खाद लेने को लेकर किसानों को सांसत नहीं झेलनी पड़ती.

बिस्कोमान प्रबंधक ने अपनी कमियों और गलतियों को छुपाने को लेकर पत्रकारों को बलि का बकरा बनाया, लिहाजा बीजेपी विधायक राम सिंह ने वरीय पदाधिकारियों से मिलकर इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने के साथ झूठे मुकदमे को ख़त्म करवाने की बात कही है. बता दें कि पुलिस प्रशासन नें पत्रकारों को भीड़ का हिस्सा मानकर लाठीचार्ज के बाद जो कार्रवाई किया वह जायज नहीं है. लिहाजा, विधायक नें पुरे मामले में लापरवाही और कमियों को छुपाने का भी खुलासा किया है, जबकि प्रशासन की कार्रवाई की कड़ी निंदा किया है.

इनपुट- इमरान अज़ीज़

