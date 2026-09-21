/बगहा में 20 दिन से लापता 14 वर्षीय छात्रा का नहीं मिला कोई सुराग, परिजनों ने 4 युवकों पर अपहरण का लगाया आरोप

दरअसल, पूरा मामला लौकरिया थाना क्षेत्र के बोदसर गांव का है, जहां करीब 14 वर्षीय लड़की बीते 20 दिनों से लापता है. परिजनों का आरोप है कि गांव के ही करण, दीपक, राजू और वीरेंद्र नाम के युवकों ने संपत्ति का लालच देकर संजना को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए. इस संबंध में परिजनों ने चारों युवकों पर अपहरण का आरोप लगाते हुए थाने में लिखित शिकायत दी है. शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालांकि, परिजनों का आरोप है कि 1 सितंबर की मध्य रात्रि से लापता छात्रा को खोजने में पुलिस आनाकानी कर रही है. 20 दिन बीत जाने के बाद भी छात्रा का कोई सुराग नहीं मिलने से परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है.