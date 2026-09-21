/बगहा में 20 दिन से लापता 14 वर्षीय छात्रा का नहीं मिला कोई सुराग, परिजनों ने 4 युवकों पर अपहरण का लगाया आरोप

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Bagaha News: बगहा में पिछले 20 दिनों से सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा लापता है. अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिलने से परिजन डरे-सहमे हैं. परिजनों ने गांव के ही चार युवकों पर बहला-फुसलाकर अपहरण करने का आरोप लगाया है. किसी अनहोनी की आशंका से परिवार का बुरा हाल है. छात्रा की मां रोते-बिलखते बार-बार बेहोश हो रही हैं, जबकि सऊदी अरब में चालक की नौकरी कर रहे पिता प्रमोद सहनी बेटी की तलाश में भागमभाग करते हुए घर लौट आए हैं. परिजन पुलिस और सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं.
दरअसल, पूरा मामला लौकरिया थाना क्षेत्र के बोदसर गांव का है, जहां करीब 14 वर्षीय लड़की बीते 20 दिनों से लापता है. परिजनों का आरोप है कि गांव के ही करण, दीपक, राजू और वीरेंद्र नाम के युवकों ने संपत्ति का लालच देकर संजना को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए. इस संबंध में परिजनों ने चारों युवकों पर अपहरण का आरोप लगाते हुए थाने में लिखित शिकायत दी है. शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालांकि, परिजनों का आरोप है कि 1 सितंबर की मध्य रात्रि से लापता छात्रा को खोजने में पुलिस आनाकानी कर रही है. 20 दिन बीत जाने के बाद भी छात्रा का कोई सुराग नहीं मिलने से परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है.
लड़की के पिता प्रमोद सहनी सऊदी अरब में चालक के रूप में काम करते हैं. बताया जा रहा है कि घटना के समय सऊदी अरब में मौजूद पिता करीब एक सप्ताह के भीतर भागमभाग करते हुए घर लौट आए. उन्होंने एक चालक के फोन कॉल आने की बात बताते हुए पैसों के लिए बेटी के अपहरण का आरोप लगाया है. पीड़ित परिवार बगहा SP राजेश कुमार से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक मदद की गुहार लगा रहा है. परिजनों का आरोप है कि अब तक कोई फिरौती की मांग नहीं की गई है.
बता दें कि छात्रा के पिता प्रमोद सहनी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बिहार के लौकरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिनवलिया बोदसर गांव में घर बनाकर रह रहे हैं. परिजनों का आरोप है कि फोन कॉल के जरिए उन्हें आरोपियों की मिलीभगत से बरगलाया जा रहा है. परिवार को चिंता सता रही है कि उनकी बेटी कहां और किस हाल में है. परिजनों की मांग है कि छात्रा को जल्द से जल्द सकुशल बरामद कर सुरक्षित घर पहुंचाया जाए. साथ ही, आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ की जाए, ताकि पूरे मामले का खुलासा हो सके. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.