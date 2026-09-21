Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH West Champaran
  • /बगहा में 20 दिन से लापता 14 वर्षीय छात्रा का नहीं मिला कोई सुराग, परिजनों ने 4 युवकों पर अपहरण का लगाया आरोप

बगहा में 20 दिन से लापता 14 वर्षीय छात्रा का नहीं मिला कोई सुराग, परिजनों ने 4 युवकों पर अपहरण का लगाया आरोप

Bagaha News: बगहा के लौकरिया थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय छात्रा संजना पिछले 20 दिनों से लापता है. परिजनों ने गांव के चार युवकों पर बहला-फुसलाकर अपहरण करने का आरोप लगाया है. बेटी की तलाश में सऊदी अरब से घर लौटे पिता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 21, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 04:36 PM IST
बगहा में 20 दिन से लापता 14 वर्षीय छात्रा का नहीं मिला कोई सुराग, परिजनों ने 4 युवकों पर अपहरण का लगाया आरोप
Image Credit: बगहा में 20 दिन से लापता 14 वर्षीय छात्रा का नहीं मिला कोई सुराग (ZEE MEDIA)

About the Author

IMRAN AZIZ

IMRAN AZIZ

इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'कर्जा खा के विकास कइसे करबअ ऐ राजा...', विनय बिहारी ने अपनी सरकार पर उठाए सवाल
2
3
4
5