/बगहा: गौतम बुद्ध सेतु से गंडक नदी में कूदी 55 साल की महिला, युवकों ने जान जोखिम में डालकर बचाया

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बगहा के धनहा में गौतम बुद्ध सेतु से पारिवारिक कलह से परेशान होकर 55 साल की एक महिला ने गंडक नदी में छलांग लगा दी. हालांकि, मौके पर मौजूद कुछ बहादुर युवकों की सतर्कता और हिम्मत की वजह से उसकी जान बच गई. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह कदम उठाने वाली महिला चौतरवा थाना क्षेत्र के पटिलार गांव के रहने वाले सुबोध कुमार की 55 साल मां हैं. खबरों के मुताबिक, यह दुखद घटना उत्तर प्रदेश सीमा के पास मधुबनी ब्लॉक में स्थित धनहा के गौतम बुद्ध सेतु पर हुई, जहां पारिवारिक परेशानियों के कारण महिला ने नदी में छलांग लगा दी. गनीमत रही कि मौके पर मौजूद कुछ साहसी युवकों की सतर्कता और मानवीय संवेदना के कारण उसे बचा लिया गया.
खबरों के मुताबिक, घरेलू झगड़े की वजह से महिला बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में थी. इसी तनाव में आकर उसने गौतम बुद्ध सेतु से गंडक नदी में छलांग लगा दी. हैरानी की बात यह है कि नदी की तेज और उफनती धारा उसे लगभग 120 मीटर दूर तक बहा ले गई. किस्मत से पुल से लगभग 120 मीटर आगे नदी के बहाव की तरफ बने एक स्ट्रक्चर पर कुछ युवक मौजूद थे. उन्होंने महिला को नदी में डूबते हुए देखा. बिना देर किए वे पानी में कूद पड़े और काफी मशक्कत के बाद उसे तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे. इसके बाद उसे प्राथमिक उपचार दिया गया.
घटना की खबर मिलते ही आस-पास के गांवों के लोग मौके पर पहुंच गए. इसी बीच, महिला के परिवार वाले भी सेमरबारी गांव में उस जगह (तटबंध बिंदु) पर पहुंचे जहां वह मौजूद थी. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. धनहा थाने के SHO अमित कुमार सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम को मौके पर भेजा गया. महिला सुरक्षित है और खतरे से बाहर है. पुलिस जानकारी जुटा रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि समय पर दिखाई गई सतर्कता और इंसानियत से लोगों की जान बचाई जा सकती है.