Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH West Champaran
  • /बगहा: गौतम बुद्ध सेतु से गंडक नदी में कूदी 55 साल की महिला, युवकों ने जान जोखिम में डालकर बचाया

बगहा: गौतम बुद्ध सेतु से गंडक नदी में कूदी 55 साल की महिला, युवकों ने जान जोखिम में डालकर बचाया

बगहा में गौतम बुद्ध सेतु से गंडक नदी में 55 साल की महिला कूद गई. इस दौरान युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर महिला को बचाया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम को मौके पर भेजा गया.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 14, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:19 PM IST
बगहा: गौतम बुद्ध सेतु से गंडक नदी में कूदी 55 साल की महिला, युवकों ने जान जोखिम में डालकर बचाया
Image Credit: बगहा: गौतम बुद्ध सेतु से गंडक नदी में कूदी 55 साल की महिला (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

IMRAN AZIZ

IMRAN AZIZ

इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
समस्तीपुर: 1100 रुपये की पेंशन निकालने पहुंचे वृद्ध के खाते में दिखे 7.40 अरब रुपये
Samastipur News43 min ago
2
patna news59 min ago
3
Dhanbad road accident1 hr ago
4
Bunty Yadav Murder Case2 hrs ago
5
Samastipur News2 hrs ago