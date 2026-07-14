/बगहा: गौतम बुद्ध सेतु से गंडक नदी में कूदी 55 साल की महिला, युवकों ने जान जोखिम में डालकर बचाया

बगहा के धनहा में गौतम बुद्ध सेतु से पारिवारिक कलह से परेशान होकर 55 साल की एक महिला ने गंडक नदी में छलांग लगा दी. हालांकि, मौके पर मौजूद कुछ बहादुर युवकों की सतर्कता और हिम्मत की वजह से उसकी जान बच गई. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह कदम उठाने वाली महिला चौतरवा थाना क्षेत्र के पटिलार गांव के रहने वाले सुबोध कुमार की 55 साल मां हैं. खबरों के मुताबिक, यह दुखद घटना उत्तर प्रदेश सीमा के पास मधुबनी ब्लॉक में स्थित धनहा के गौतम बुद्ध सेतु पर हुई, जहां पारिवारिक परेशानियों के कारण महिला ने नदी में छलांग लगा दी. गनीमत रही कि मौके पर मौजूद कुछ साहसी युवकों की सतर्कता और मानवीय संवेदना के कारण उसे बचा लिया गया.