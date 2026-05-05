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बगहा में एनकाउंटर का खौफ, पुट्टू मिश्रा हत्याकांड के फरार आरोपी समीर और लारेब ने किया कोर्ट में सरेंडर

बगहा के चर्चित संजीव मिश्रा उर्फ पुट्टू मिश्रा हत्याकांड में शामिल फरार आरोपी समीर खां और लारेब खां ने पुलिस की दबिश के कारण मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया. पुलिस की लगातार छापेमारी और सरकार के कड़े रुख के डर से आरोपियों ने आत्मसमर्पण का रास्ता चुना. इस मामले में कुल 5 आरोपी थे, जो अब सभी जेल में हैं.

Written By  IMRAN AZIZ |Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: May 05, 2026, 06:50 PM IST

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बगहा में पुट्टू मिश्रा हत्याकांड के फरार आरोपी ने किया कोर्ट में सरेंडर
बगहा में पुट्टू मिश्रा हत्याकांड के फरार आरोपी ने किया कोर्ट में सरेंडर

बिहार के बगहा में चर्चित संजीव मिश्रा उर्फ पुट्टू मिश्रा की हत्या के मामले में एक बड़ा अपडेट आया है. इस केस में शामिल दो मुख्य आरोपी, समीर खां और लारेब खां, जो पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहे थे, उन्होंने मंगलवार को बगहा व्यवहार न्यायालय में सरेंडर कर दिया है. बताया जा रहा है कि पुलिस की लगातार छापेमारी और ऑपरेशन एनकाउंटर के डर से ये अपराधी काफी घबराए हुए थे. इन दोनों आरोपियों ने अपने वकील एकराम हुसैन के साथ एसडीजेएम (SDJM) की अदालत में पहुंचकर खुद को कानून के हवाले कर दिया. कोर्ट ने कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी निर्मला कुमारी और रामनगर एसडीपीओ रागिनी कुमारी ने बताया कि हत्या की घटना के बाद से ही पुलिस की टीमें अपराधियों के सभी संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही थीं. पुलिस के बढ़ते दबाव और गिरफ्तारी के लिए की जा रही छापेमारी से तंग आकर आरोपियों के पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था. इससे पहले एक और आरोपी राजू खां छौघरिया ने भी 2 मई को इसी कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था. अब इस हत्याकांड के सभी 5 नामजद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिससे पीड़ित परिवार को अब न्याय मिलने की उम्मीद जगी है.

कैसे हुई थी हत्या?

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यह मामला 27 अप्रैल सोमवार की शाम का है, जब रामनगर के फुलकौल में संजीव मिश्रा उर्फ पुट्टू मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मृतक के भाई रंजित कुमार उर्फ पिंटू मिश्र ने पुलिस को बताया था कि साज़िश के तहत उनके भाई को फुलकौल निवासी छोटे खां और राजू खां ने फोन करके अपने घर बुलाया था. जैसे ही पुट्टू मिश्रा उनके घर के अंदर जाकर बैठे, वहां पहले से मौजूद अपराधियों ने उनके सिर में दाहिनी ओर गोली मार दी. गोली लगने से पुट्टू मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई थी. पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि यह हत्या आपसी वर्चस्व की लड़ाई के कारण की गई थी.

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पुलिस ने घटना के दिन ही साजिशकर्ता राजू खां और छोटे खां को गिरफ्तार कर लिया था. उनकी निशानदेही पर ही बाकी शूटरों की तलाश की जा रही थी. अब जब सभी पांचों आरोपी जेल पहुंच गए हैं, तो पुलिस इन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है. एसडीपीओ रागिनी कुमारी ने कहा कि सरेंडर किए गए आरोपियों से पूछताछ की जाएगी ताकि हत्या से जुड़े और भी सबूत जुटाए जा सकें. बिहार में 'सम्राट सरकार' के कड़े फैसलों और पुलिस के एक्शन मोड को देखते हुए इलाके में यह चर्चा तेज है कि अब अपराधियों के दिन लद गए हैं और वे एनकाउंटर के डर से खुद ही जेल जाने में अपनी भलाई समझ रहे हैं.

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