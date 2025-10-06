बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बगहा में प्रशासन एक्शन मोड में, पोस्टर-बैनर हटाने की मुहिम तेज

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के साथ ही पश्चिम चम्पारण जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है. आदर्श आचार संहिता लागू होते ही बगहा शहर में प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है. मुख्य चौक-चौराहों, सरकारी इमारतों और सार्वजनिक स्थलों से विभिन्न राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स और होर्डिंग हटाए जा रहे हैं.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के निर्देश पर पूरे जिले में यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अभियान का उद्देश्य चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करना और निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव कराना है. इसके लिए प्रशासन ने विशेष टीम गठित की है, जो लगातार पोस्टर-बैनर हटाने का काम कर रही है.

बगहा शहर में बुलडोजर और नगर प्रशासन की संयुक्त टीम तैनात की गई है. खुद उप जिलाधिकारी गौरव कुमार पुलिस बल और नगर प्रशासन की टीमों के साथ इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं. बाजारों, सड़कों के किनारे और सरकारी भवनों पर लगे सभी राजनीतिक प्रचार सामग्री को हटाया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक पोस्टर या बैनर लगाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा. यदि कोई उम्मीदवार या दल नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. पश्चिम चम्पारण जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा. वहीं मतगणना 14 नवंबर को कराई जाएगी.

निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई है. वाल्मीकिनगर, बगहा, रामनगर से लेकर बेतिया तक पोस्टर-बैनर हटाने की प्रक्रिया तेज़ कर दी गई है. प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन का सहयोग करें.

इनपुट- इमरान अजीज

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav: चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दिलीप जायसवाल ने किया बड़ा दावा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!