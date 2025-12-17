Bagaha News: बगहा में HIV विस्फोट से मचा हड़कंप, 3 एड्स पीड़ित गर्भवती महिलाओं की हुई सफल डिलीवरी

Bagaha AIDS Patients Increased: पश्चिम चम्पारण जिला के बगहा में HIV विस्फोट होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. जानकारी के मुताबिक, यहां भैरोगंज स्थित एक गांव में दर्जनभर से ज्यादा HIV पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं. एड्स (AIDS) से पाड़ित मरीजों में 3 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं. इन तीनों महिलाओं की डॉक्टरों ने सफल डिलीवरी कराने में सफलता हासिल की. तीनों गर्भवती महिलाओं प्रोटेक्टिव प्रसव कराया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, जच्चा-बच्चा की हालत ठीक है. वहीं एक ही गांव में इतनी बड़ी संख्या में एड्स मरीज मिलने से डॉक्टरों ने गांववालों को जागरूकता के साथ सतर्कता बरतने की अपील की है.

इस मामले को लेकर बगहा अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर एके तिवारी ने बताया कि 36 मरीजों में पुरुष के अलावा 8 महिलाएं और तीन बच्चे भी HIV संक्रमित मिले हैं. इनमें ही तीन महिलाएं गर्भवती थीं, जिनकी सफल डिलीवरी कराई गई है. उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा HIV पॉजिटिव मरीजों को बिहार जन शताब्दी योजना के तहत 1500 और परवरिश योजना के तहत पीड़ित के बच्चो को जीरो से लेकर 19 वर्ष की उम्र तक एक-एक हजार रुपये की प्रतिमाह आर्थिक मदद दी जा रही है. एड्स परामर्शी रमेश रंजन सिंह ने बताया कि एड्स पीड़ित और उनके आश्रितों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता में न कोई देरी हो रही है और ना ही कोई भेदभाव किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से हर 6 महीने में कैम्प लगाकर पीड़ितों की स्वास्थ्य जांच भी कराई जा रही है. साथ ही उच्च जोखिम वाले मरीजों कों भी एहतियात बरतते हुए उनकी भी लगातार जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जिलेवासियों से सतर्कता और बचाव की अपील की जा रही है. उन्होंने बताया कि HIV-एड्स एक साथ खाना खाने, पानी पीने और उठने-बैठने से नहीं फैलता है. लिहाजा लोगों को इसकी सही जानकारी और बचाव के टिप्स दिए जा रहे हैं.

बता दें कि बगहा अनुमंडल क्षेत्र में कुल 36 एड्स पीड़ित मरीज मिले हैं. इनमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं. इतनी बड़ी संख्या में एड्स मरीजों के मिलने से सरकार और तमाम सामाजिक संगठनों की ओर से एड्स रोकथाम के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम चलाकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है. सरकार के द्वारा एचआईवी पॉजिटिव मरीजों के नियमित स्वास्थ्य जांच से लेकर उन्हें आर्थिक मदद भी दी जा रही है.

रिपोर्ट- इमरान