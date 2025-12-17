Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3043798
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bagaha News: बगहा में HIV विस्फोट से मचा हड़कंप, 3 एड्स पीड़ित गर्भवती महिलाओं की हुई सफल डिलीवरी

Bagaha HIV-AIDS Patients: बगहा अनुमंडल क्षेत्र में कुल 36 एड्स पीड़ित मरीज मिले हैं. इनमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं. पाड़ित मरीजों में 3 गर्भवती महिलाएं भी शामिल थीं. डॉक्टरों ने तीनों गर्भवती महिलाओं प्रोटेक्टिव प्रसव कराने में सफलता हासिल की.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 17, 2025, 10:17 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Bagaha AIDS Patients Increased: पश्चिम चम्पारण जिला के बगहा में HIV विस्फोट होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. जानकारी के मुताबिक, यहां भैरोगंज स्थित एक गांव में दर्जनभर से ज्यादा HIV पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं. एड्स (AIDS) से पाड़ित मरीजों में 3 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं. इन तीनों महिलाओं की डॉक्टरों ने सफल डिलीवरी कराने में सफलता हासिल की. तीनों गर्भवती महिलाओं प्रोटेक्टिव प्रसव कराया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, जच्चा-बच्चा की हालत ठीक है. वहीं एक ही गांव में इतनी बड़ी संख्या में एड्स मरीज मिलने से डॉक्टरों ने गांववालों को जागरूकता के साथ सतर्कता बरतने की अपील की है. 

इस मामले को लेकर बगहा अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर एके तिवारी ने बताया कि 36 मरीजों में पुरुष के अलावा 8 महिलाएं और तीन बच्चे भी HIV संक्रमित मिले हैं. इनमें ही तीन महिलाएं गर्भवती थीं, जिनकी सफल डिलीवरी कराई गई है. उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा HIV पॉजिटिव मरीजों को बिहार जन शताब्दी योजना के तहत 1500 और परवरिश योजना के तहत पीड़ित के बच्चो को जीरो से लेकर 19 वर्ष की उम्र तक एक-एक हजार रुपये की प्रतिमाह आर्थिक मदद दी जा रही है. एड्स परामर्शी रमेश रंजन सिंह ने बताया कि एड्स पीड़ित और उनके आश्रितों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता में न कोई देरी हो रही है और ना ही कोई भेदभाव किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- चंपारण रेंज के DIG के नाम पर फर्जी अकाउंट बना करता था ठगी, राजस्थान से उठा लाई पुलिस

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से हर 6 महीने में कैम्प लगाकर पीड़ितों की स्वास्थ्य जांच भी कराई जा रही है. साथ ही उच्च जोखिम वाले मरीजों कों भी एहतियात बरतते हुए उनकी भी लगातार जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जिलेवासियों से सतर्कता और बचाव की अपील की जा रही है. उन्होंने बताया कि HIV-एड्स एक साथ खाना खाने, पानी पीने और उठने-बैठने से नहीं फैलता है. लिहाजा लोगों को इसकी सही जानकारी और बचाव के टिप्स दिए जा रहे हैं. 

बता दें कि बगहा अनुमंडल क्षेत्र में कुल 36 एड्स पीड़ित मरीज मिले हैं. इनमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं. इतनी बड़ी संख्या में एड्स मरीजों के मिलने से सरकार और तमाम सामाजिक संगठनों की ओर से एड्स रोकथाम के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम चलाकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है. सरकार के द्वारा एचआईवी पॉजिटिव मरीजों के नियमित स्वास्थ्य जांच से लेकर उन्हें आर्थिक मदद भी दी जा रही है. 

रिपोर्ट- इमरान

TAGS

Bagaha News

Trending news

Patna Petrol-Diesel Rate
Patna Petrol-Diesel Rate: पटना में फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल का दाम, देखें आज का रेट
Patna gandhi maidan
पटना प्रशासन ने गांधी मैदान को लेकर लिया ऐसा फैसला कि भड़क गए युवा! जानें मामला
Bihar Crime Bulletin
पटना-गोपालगंज में गोलीबारी, वैशाली-समस्तीपुर में दबंगई, पढ़ें बिहार क्राइम की बड़ी ख
Jharkhand Weather
झारखंड के कई जिलों में तापमान 3 डिग्री तक गिरा, शीतलहर से प्रदेश में पहली मौत हुई!
Bihar air pollution
दिल्ली में जहरीली हवा से 1.7 साल घट गई औसत आयु! RBI रिपोर्ट में देखें बिहार की हालत
Bihar News
केंद्रीय विद्यालय कटिहार में उत्सव का रंग, स्थापना दिवस व वार्षिकोत्सव संपन्न
Bihar Weather
शीतलहर से कांप उठा बिहार, आने वाले 7 दिनों में भयंकर सर्दी और कोहरे का अलर्ट जारी
Bihar News
देश सेवा में समर्पित सेना के हवलदार उत्तम कुमार मंडल का निधन, कटिहार में शोक की लहर
nitin Nabin
जिस बिहार को बीजेपी एक CM चेहरा नहीं दे पाई, वहीं से चुन लिया पार्टी का सुप्रीम लीडर
Bettiah news
चंपारण रेंज के DIG के नाम पर फर्जी अकाउंट बना करता था ठगी, राजस्थान से उठा लाई पुलिस