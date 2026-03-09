बगहा में हैवानियत की हदें पार: मासूम को हवस का शिकार बना फरार हुआ दरिंदा, एसपी के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज

Bagaha News: बिहार के बगहा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां नाबालिग बच्ची के साथ गंभीर हैवानियत की घटना हुई. रविवार देर शाम धनहा थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई, जिसमें आरोपी ने मासूम को बहला-फुसलाकर गांव के बाहर सुनसान जगह पर खेत की ओर ले गया और नाबालिग के साथ घिनौनी करतूत को अंजाम देकर फरार हो गया. घटना की जानकारी ग्रामीणों ने पीड़िता के परिजनों को दी, जिसके बाद आनन-फानन में परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे. घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश और चिंता की लहर फैला दी.

पुलिस और FSL टीम ने किया साक्ष्य बरामद

सूचना मिलने पर धनहा थाना पुलिस और FSL टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और सघन जांच शुरू की. पुलिस ने घटना स्थल से साक्ष्य बरामद किए और मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई तेज कर दी. पीड़िता को गंभीर हालत में इलाज और मेडिकल जांच के लिए GMCH बेतिया भेजा गया, ताकि उसकी स्वास्थ्य स्थिति का सही मूल्यांकन किया जा सके.

आरोपी की पहचान और कार्रवाई

बगहा के एसपी रामानंद कुमार कौशल ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है. आरोपी गांव में रिश्तेदार के यहां आया करता था. पुलिस कप्तान के मुताबिक SDPO कुमार देवेंद्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

गांव में फैला आक्रोश

पीड़िता के साथ हुई इस घटना से इलाके के लोग बेहद आक्रोशित हैं. ग्रामीणों ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्याय दिलाया जाएगा. घटना ने पूरे इलाके में सुरक्षा और सतर्कता पर नया सवाल खड़ा कर दिया है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज