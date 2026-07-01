/बगहा सिविल कोर्ट बड़ा फैसला: चर्चित पिंटू यादव मर्डर केस में 3 दोषियों को उम्रकैद और ₹1-1 लाख का जुर्माना

इस संबंध में सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी जितेंद्र भारती ने अदालत को बताया कि दोषियों का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है. न्यायालय ने अपराध की गंभीरता, हत्या और हत्या के प्रयास की प्रकृति समेत कोर्ट में उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कठोर दंड सुनाया है. अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि दोषियों से वसूले गए अर्थदंड की राशि मृतक पिंटू यादव के परिवारों को दी जाएगी. बता दें कि कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद घटना के सूचक और मृतक के परिजनों ने न्यायालय का आभार जताते हुए इंसाफ मिलने पर संतोष जाहिर किया है.