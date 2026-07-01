Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH West Champaran
  • /बगहा सिविल कोर्ट बड़ा फैसला: चर्चित पिंटू यादव मर्डर केस में 3 दोषियों को उम्रकैद और ₹1-1 लाख का जुर्माना

बगहा सिविल कोर्ट बड़ा फैसला: चर्चित पिंटू यादव मर्डर केस में 3 दोषियों को उम्रकैद और ₹1-1 लाख का जुर्माना

Pintu Yadav Case: बगहा सिविल कोर्ट ने चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में कठोर दंड के साथ अर्थदंड भी लगाया तथा पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 01, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:07 PM IST
बगहा सिविल कोर्ट बड़ा फैसला: चर्चित पिंटू यादव मर्डर केस में 3 दोषियों को उम्रकैद और ₹1-1 लाख का जुर्माना
Image Credit: बगहा सिविल कोर्ट बड़ा फैसला: चर्चित पिंटू यादव मर्डर केस में 3 दोषियों को उम्रकैदSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

IMRAN AZIZ

IMRAN AZIZ

इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ड्यूटी के दौरान रील बनाना भारी, अनुमंडल अस्पताल की दो GNM को मिला कारण बताओ नोटिस
Kaimur News43 min ago
2
IPS Rajesh Sharma1 hr ago
3
Bihar IPS Transfer1 hr ago
4
Jharkhand Politics1 hr ago
5
Shravani Mela 20262 hrs ago