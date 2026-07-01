/बगहा सिविल कोर्ट बड़ा फैसला: चर्चित पिंटू यादव मर्डर केस में 3 दोषियों को उम्रकैद और ₹1-1 लाख का जुर्माना

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Pintu Yadav Case: बिहार के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा सिविल कोर्ट ने चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. ADJ-4 मानवेन्द्र मिश्रा की अदालत ने रामनगर थाना कांड संख्या 596/2024 के सत्र वाद संख्या 415/2025 में सुनवाई पूरी करने के बाद बुधवार को अहम फैसला सुनाया. रामनगर के मुड़ीला गांव में हुए नाली विवाद में झड़प के बाद अस्पताल में भी हमला कर हत्या के मामले में अदालत ने दोषी गोलू कुमार यादव, अनीता देवी और कृति यादव को उम्रकैद की सजा समेत प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है.
इसके अलावा हत्या के प्रयास के मामले में तीनों को दस वर्ष के कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. अगर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है, तो अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा.
बताया जा रहा है कि न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, चिकित्सकीय साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य दस्तावेजों के आधार पर आरोपों को सही साबित कर दिया. खास बात यह है कि फैसले में अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के उस सिद्धांत का भी उल्लेख किया है, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया का मूल उद्देश्य सत्य की खोज करना है.
इस संबंध में सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी जितेंद्र भारती ने अदालत को बताया कि दोषियों का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है. न्यायालय ने अपराध की गंभीरता, हत्या और हत्या के प्रयास की प्रकृति समेत कोर्ट में उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कठोर दंड सुनाया है. अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि दोषियों से वसूले गए अर्थदंड की राशि मृतक पिंटू यादव के परिवारों को दी जाएगी. बता दें कि कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद घटना के सूचक और मृतक के परिजनों ने न्यायालय का आभार जताते हुए इंसाफ मिलने पर संतोष जाहिर किया है.