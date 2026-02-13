Advertisement
BH West Champaran

Bagaha Court Verdict: सेमरा के चर्चित दहेज हत्या मामले में सभी 5 आरोपी बरी, ADJ मानवेंद्र मिश्र की अदालत का बड़ा फैसला

Bagaha Court Decision: बगहा कोर्ट के ADJ 4 मानवेन्द्र मिश्र ने सेमरा दहेज हत्या मामले में 5 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया. जानें 2017 के इस चर्चित केस का पूरा अपडेट.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 13, 2026, 04:56 PM IST

Bagha Court Verdict: सेमरा के चर्चित दहेज हत्या मामले में सभी 5 आरोपी बरी
बगहा: बिहार के बगहा स्थित अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के ADJ-4 मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने शुक्रवार को दहेज हत्या (Dowry Death) के एक चर्चित मामले में अहम फैसला सुनाया है. साक्ष्य के अभाव और ठोस सबूतों की कमी को देखते हुए कोर्ट ने एक ही परिवार के सभी पांच आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है. 

क्या था पूरा मामला?

यह मामला सेमरा थाना कांड संख्या 98/17 से जुड़ा है.

घटना की तारीख: 7 अगस्त, 2017 की रात नवविवाहिता पूनम देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी.

आरोप: मायके पक्ष का आरोप था कि ससुराल वाले 1 लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर पूनम को प्रताड़ित करते थे और मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई.

बरी हुए आरोपी: अदालत ने माला देवी, कौशल्या देवी, लालबाबू साह, सुरेंद्र साह और जयप्रकाश साह को दोषमुक्त करार देते हुए उनके जमानत बंधपत्र मुक्त करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता कामरान अजीज ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य पेश करने में विफल रहा है.

न्यायालय का आधार: दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने पाया कि दहेज की मांग और मृत्यु के बीच कोई सीधा संबंध साबित नहीं हो सका.

फैसला: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सामान्य आरोपों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. संदेह का लाभ (Benefit of Doubt) देते हुए सभी को बरी कर दिया गया.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

यह भी पढ़ें: पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड को CBI ने किया टेकओवर, डॉ. अनु कुमारी ने सौंपे सारे दस्तावेज

Bagaha News
