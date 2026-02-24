बगहा कोर्ट का बड़ा फैसला: आर्म्स एक्ट के दोषी सुरेश चौधरी को 3 साल की जेल और 3 हजार का जुर्माना

Bagaha News: बिहार के बगहा से कानून व्यवस्था को मजबूत करने वाली एक अहम खबर सामने आई है, जहां व्यवहार न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के चर्चित मामले में दोषी पाए गए आरोपी सुरेश चौधरी को तीन साल की सजा सुनाई है. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम अनंत कुमार की अदालत ने लंबी सुनवाई और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया. अदालत ने न सिर्फ आरोपी को कारावास की सजा दी, बल्कि उस पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. इस फैसले को अवैध हथियार के इस्तेमाल और आम लोगों को धमकाने की घटनाओं पर सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.

2020 की घटना से जुड़ा है मामला

अभियोजन पदाधिकारी रामप्रीत दास ने बताया कि यह मामला नदी थाना कांड संख्या 15/20 से जुड़ा है. घटना 12 मई 2020 की देर रात की है, जब गुरवलिया निवासी बुन्नी चौधरी अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान भगवानपुर गंडक दियारा में रेता के पास आरोपी सुरेश चौधरी बाइक से वहां पहुंचा और उनके साथ गाली-गलौज करने लगा. विरोध करने पर उसने देशी बंदूक तानकर गोली मारने की धमकी दी.

ग्रामीणों की तत्परता से पकड़ा गया आरोपी

घटना से घबराए बुन्नी चौधरी ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया और इसकी सूचना नदी थाना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने सुरेश चौधरी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की.

साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुनाया फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया. अवैध हथियार के बल पर धमकी और मारपीट जैसे अपराध में सुनाई गई यह सजा कानून का डर कायम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

रिपोर्ट- इमरान अजीज