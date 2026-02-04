जुड़वा बेटियों को जन्म देने पर ली थी बहू की जान, पति और ससुर को मिली उम्रकैद, बगहा कोर्ट का बड़ा फैसला

Bagaha Court: पश्चिम चंपारण जिला के बगहा की अदालत ने महिला की हत्या के एक गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. करीब साल भर पहले हुई नवविवाहिता नेहा कुमारी की निर्मम हत्या के मामले में बगहा कोर्ट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को कड़ी सजा दी है. ये फैसला बगहा ADJ 1 रवि रंजन की अदालत द्वारा सुनाया गया है. दोषियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रूपये के अर्थ दंड की सजा सुनाया है.

बगहा थाना कांड संख्या 436/23 से संबंधित यह पूरा मामला है. जो बनकटवा वार्ड नं 23 निवासी विकास कुमार सोनी और चंदेश्वर सोनी के खिलाफ 19 जून 2023 को दर्ज किया गया था. पुलिसिया तफ्तीश और चार्जशीट समेत गवाही में मृतका नेहा के पति विकास और ससुर चंदेश्वर हीं हत्यारे निकले. इसकी जानकारी प्रभारी पीपी प्रभु प्रसाद ने दी है.

दरअसल, नवविवाहिता नेहा कुमारी की 2023 में निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसकी रिपोर्ट मृतका के भाई राजीव कुमार सोनी ने दर्ज कराई थी. इस पूरे मामले में विकास कुमार सोनी और चंद्रेश्वर प्रसाद सोनी को आरोपी बनाया गया था. लिहाजा, इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

बता दें कि नेहा का जुर्म सिर्फ इतना था, उसने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया. पति और ससुर हैवान बनकर उसकी निर्मम हत्या कर फंदे पर लटका दिए. मामले में सेशन ट्रायल नंबर 1036/23 में बगहा ADJ 1 रवि रंजन के कोर्ट ने नेहा के पति और ससुर दोनों को दोषी करारा देते हुए उम्रकैद की सजा और अतिरिक्त में 50-50 हजार जुर्माना का फैसला सुनाया.

रिपोर्ट: इमरान अजीजी

