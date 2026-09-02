/बगहा: गंडक नदी से निकलकर गांव में घुसे मगरमच्छ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू, दहशत में ग्रामीण

कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा

इनमें पीपरासी, बेलहवा, अमहट समेत मंगलपुर और नरवल बोरवल में इन मगरमच्छ के बार-बार निकलने और दिखने के अलावा कई दफा हमले की भी सूचना मिलती रही है. फिलहाल ये तस्वीरें पीपरासी के मनिया छापर गांव की हैं, जहां बीती देर रात बस्ती के बीच विशालकाय मगरमच्छ दिखाई देने के बाद लोगों में दहशत फैल गई. ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी. बताया जा रहा है कि सूचना मिलते ही पुलिस के साथ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. ग्रामीणों की मदद से वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया. रेस्क्यू के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही. मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.