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बगहा: गंडक नदी से निकलकर गांव में घुसे मगरमच्छ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू, दहशत में ग्रामीण

बगहा में बाढ़ के साथ मगरमच्छों का आतंक देखने को मिल रहा है. गंडक नदी से निकलकर मगरमच्छ गांव में घुस गए हैं. इसके कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. फिलहाल, वन विभाग की टीम ने एक मगरमच्छ का रेस्क्यू कर लिया है.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByRanjana Dubey
Published: Sep 02, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 03:31 PM IST
बगहा: गंडक नदी से निकलकर गांव में घुसे मगरमच्छ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू, दहशत में ग्रामीण
Image Credit: बगहा में खौफ का माहौल: गंडक नदी से निकलकर गांव में घुसे मगरमच्छ (जी मीडिया)

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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