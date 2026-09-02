/बगहा: गंडक नदी से निकलकर गांव में घुसे मगरमच्छ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू, दहशत में ग्रामीण

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पश्चिम चंपारण के बगहा में गंडक नदी में उफान के बाद अब मगरमच्छों का खौफ भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है. बाढ़ की पानी के साथ मगरमच्छ रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. ताजा मामला पश्चिम चंपारण जिला के पीपरासी इलाके का है, जहां मनिया छापर गांव की बस्ती में एक विशाल मगरमच्छ पहुंच गया, जिसके बाद ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. गंडक नदी के बाढ़ के पानी के साथ बहकर आने के बाद, मगरमच्छों ने आस-पास की वितरिका नहरों, नालों और तालाबों में अपना ठिकाना बना लिया है.
कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा
इनमें पीपरासी, बेलहवा, अमहट समेत मंगलपुर और नरवल बोरवल में इन मगरमच्छ के बार-बार निकलने और दिखने के अलावा कई दफा हमले की भी सूचना मिलती रही है. फिलहाल ये तस्वीरें पीपरासी के मनिया छापर गांव की हैं, जहां बीती देर रात बस्ती के बीच विशालकाय मगरमच्छ दिखाई देने के बाद लोगों में दहशत फैल गई. ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी. बताया जा रहा है कि सूचना मिलते ही पुलिस के साथ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. ग्रामीणों की मदद से वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया. रेस्क्यू के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही. मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.
मगरमच्छों की मौजूदगी से ग्रामीणों में चिंता
रेस्क्यू किए गए मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित तरीके से गंडक नदी में छोड़ दिया है. रिहायशी इलाकों के आसपास मगरमच्छों की मौजूदगी से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है. बता दें कि फिलहाल वन विभाग की टीम लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है. खासकर बाढ़ के पानी और जलस्रोतों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी जा रही है, ताकि इंसान और वन्यजीव दोनों सुरक्षित रह सकें और जान माल का कोई नुकसान न हो.
रिपोर्ट: इमरान अजीज