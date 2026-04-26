बगहा में डीजल के लिए हाहाकार: गैलन में तेल न मिलने से किसान परेशान, प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी

Bagaha News: बगहा में गैलन में डीजल नहीं मिलने से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा. पेट्रोल पंपों पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, क्योंकि डीजल की किल्लत से गन्ने की फसल की सिंचाई प्रभावित हो रही है. प्रशासन के आदेश के बाद गैलन में तेल बिक्री बंद होने से किसान परेशान हैं और फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई है.
Trending Photos
Bagaha News: बगहा में खेती-किसानी के लिए गैलन में डीजल नहीं मिलने से नाराज किसानों का आक्रोश शनिवार को फूट पड़ा. इस समस्या को लेकर बड़ी संख्या में किसान पेट्रोल पंप पर पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि गैलन और जरकिन में डीजल नहीं मिलने से गन्ने की फसल की सिंचाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जिससे उनकी खेती पर गंभीर संकट गहराने लगा है.
किसानों का कहना है कि डीजल की किल्लत के कारण वे समय पर खेतों में पटवन नहीं कर पा रहे हैं. कई किसानों के ट्रैक्टर डीजल के अभाव में खेतों में ही खड़े हैं, तो वहीं छोटे किसान पंपिंग सेट चलाने के लिए डीजल लाने में काफी परेशान हो रहे हैं. इस वजह से सिंचाई कार्य लगभग ठप पड़ गया है और फसल सूखने के कगार पर पहुंच रही है.
ये भी पढ़ें: Bagaha News: पियाजो ऑटो में तहखाना बनाकर हो रही थी तस्करी, करीब 500 लीटर शराब जब्त
जानकारी के अनुसार, बगहा प्रशासन की ओर से पेट्रोल पंप संचालकों को गैलन में डीजल और पेट्रोल देने पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है. इस आदेश के बाद पंपों पर किसानों को गैलन में डीजल मिलना बंद हो गया है, जिससे खेतों में सिंचाई का काम प्रभावित होने लगा है. किसानों का कहना है कि इस समय गन्ने की फसल को पानी की सख्त जरूरत है, क्योंकि नहरों में पानी की सप्लाई भी बंद है.
वहीं प्रशासन का कहना है कि यह कदम विधि-व्यवस्था बनाए रखने और तेल की कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया गया है. अनुमंडल आपूर्ति पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है और सभी पेट्रोल पंपों की जांच की जा रही है. दूसरी ओर पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि वे प्रशासन के आदेश का पालन कर रहे हैं, क्योंकि बिना अनुमति गैलन में तेल देने पर कार्रवाई का डर बना हुआ है. इधर, तीन दिनों से जारी इस समस्या के कारण शहर के पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखी जा रही है, जिससे आम लोग और किसान दोनों परेशान हैं.