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बगहा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई: धनहा चेक पोस्ट पर 10 चक्का ट्रक से प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, यूपी का तस्कर गिरफ्तार

Bagaha News: बगहा के धनहा चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक 10 चक्का ट्रक से 996 लीटर प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप की 83 पेटियां बरामद की हैं. ट्रक के तहखाने में छिपाकर ले जाई जा रही इस लाखों रुपये की खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 29, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:13 PM IST
बगहा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई: धनहा चेक पोस्ट पर 10 चक्का ट्रक से प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, यूपी का तस्कर गिरफ्तार
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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