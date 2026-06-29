/बगहा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई: धनहा चेक पोस्ट पर 10 चक्का ट्रक से प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, यूपी का तस्कर गिरफ्तार

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Bagaha News: उत्तर प्रदेश की सीमा पर उत्पाद विभाग ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए धनहा चेक पोस्ट पर एक 10 चक्का ट्रक से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया है. पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है. बरामद कफ सिरप की कीमत लाखों रुपये आंकी जा रही है.
दरअसल, गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई. उत्पाद थाना बगहा की टीम ने धनहा चेक पोस्ट पर विशेष वाहन जांच अभियान चलाया. इसी दौरान एक 10 चक्का ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें तहखाना बनाकर छिपाकर रखी गई 83 पेटी कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद की गई. जब्त कफ सिरप की कुल मात्रा 996 लीटर बताई गई है, जिसकी कीमत लाखों रुपये आंकी जा रही है.
बताया जा रहा है कि कोडीन युक्त कफ सिरप अफीम से बनाई जाती है, जो भारत में पूरी तरह प्रतिबंधित है. बिना चिकित्सक की पर्ची के इस सिरप की बिक्री या सेवन कानूनन अपराध है. हालांकि, इसका उपयोग सूखी खांसी को दबाने के लिए किए जाने की जानकारी दी गई है. इस मामले में बगहा उत्पाद थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि मौके से चंचल सिंह, पिता लालबक्श सिंह, निवासी मिल एरिया थाना, रायबरेली, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है.
उत्पाद विभाग गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटा है कि इतनी बड़ी नशे की खेप कहां से लाई गई थी और इसकी आपूर्ति किस स्थान पर की जानी थी. फिलहाल उत्पाद थाना पुलिस ने नशे की खेप लदे इस ट्रक को जब्त कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है. माना जा रहा है कि गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ के बाद इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.