यूपी-बिहार की 'लाइफ लाइन' पर लगा ग्रहण, शास्त्रीनगर-बेलवनिया पुल के लिए किसानों ने खोला मोर्चा

उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाली 'लाइफ लाइन' कही जाने वाली बगहा-बेलवनिया सड़क पुल परियोजना पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. करीब 750 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से प्रस्तावित इस पुल की योजना को अचानक रद्द किए जाने की खबर ने बगहा और सीमावर्ती यूपी के लाखों लोगों के सपनों को तोड़ दिया है. इस फैसले के खिलाफ अब गंडक नदी के तट पर 'बोटिंग प्रोटेस्ट' और उग्र आंदोलन की लहर दौड़ गई है.

क्यों रद्द हुआ पुल?

बगहा शहर के शास्त्रीनगर से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के बेलवनिया को जोड़ने के लिए गंडक नदी पर एक भव्य सड़क पुल का निर्माण प्रस्तावित था. केंद्र और राज्य सरकार की आपसी सहमति से बनी इस योजना को लेकर सर्वे और डीपीआर (DPR) का काम भी शुरू हो चुका था. लेकिन हाल ही में तकनीकी कारणों, बढ़ती लागत और उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं का हवाला देते हुए इस परियोजना को निरस्त करने की खबरें सामने आई हैं. योजना के रद्द होने से न केवल बगहा शहरी क्षेत्र, बल्कि पिपरासी और दियारा क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश है, क्योंकि उनके लिए यह पुल व्यापार और आवागमन का एकमात्र सहारा था.

जनता का नदी में नावों पर प्रदर्शन

पुल निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय नागरिकों ने अनोखा 'बोटिंग प्रोटेस्ट' शुरू किया है. बीते तीन दिनों से लोग गंडक नदी में नावों पर सवार होकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. ग्रामीणों के एक शिष्टमंडल ने उपमंडल पदाधिकारी (SDM) को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि यदि पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो यह आंदोलन और भी भीषण रूप लेगा. स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल के अभाव में उन्हें 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 60 से 80 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, जो उनके आर्थिक और मानसिक शोषण के समान है.

Add Zee News as a Preferred Source

जेडीयू एमएलसी का समर्थन, सदन में उठेगा मुद्दा

आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड (JDU) के विधान परिषद सदस्य (MLC) भीष्म सहनी भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतर आए हैं. उन्होंने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर भरोसा दिलाया कि वे आगामी बजट सत्र के दौरान बिहार विधान परिषद में शास्त्रीनगर-बेलवनिया पुल का मुद्दा प्रमुखता से उठाएंगे. भीष्म सहनी ने स्पष्ट किया कि यह पुल केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि क्षेत्र के विकास और जान-माल की सुरक्षा (नाव हादसों को रोकने) के लिए अनिवार्य है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस जनहितैषी योजना पर पुनर्विचार किया जाए.

ये भी पढ़ें- छात्रा की 'पर्सनल डायरी' में छिपा है सुराग? मेंटल स्ट्रेस और निजी रिश्तों का जिक्र

बिहार-यूपी की लाइफ लाइन, लाखों की उम्मीदें अधर में

यह प्रस्तावित पुल बगहा और वाल्मीकिनगर विधानसभा क्षेत्र की करीब 2 लाख की आबादी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. नदी पार दियारा क्षेत्र में हजारों किसानों की खेती है, जिन्हें हर रोज जान जोखिम में डालकर निजी नावों के सहारे नदी पार करनी पड़ती है. बरसात के मौसम में यह स्थिति और भी भयावह हो जाती है जब नाव हादसों का डर बना रहता है. लोगों का कहना है कि अब उन्हें कोरे आश्वासन नहीं, बल्कि धरातल पर पुल चाहिए. फिलहाल, इस मुद्दे ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है और सबकी नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं.

इनपुट- इमरान अजीज