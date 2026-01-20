Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3080922
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

यूपी-बिहार की 'लाइफ लाइन' पर लगा ग्रहण, शास्त्रीनगर-बेलवनिया पुल के लिए किसानों ने खोला मोर्चा

बगहा के शास्त्रीनगर से यूपी के बेलवनिया को जोड़ने वाले 750 करोड़ के प्रस्तावित गंडक नदी पुल को सरकार द्वारा रद्द किए जाने पर भारी हंगामा मचा है. स्थानीय लोग बीते तीन दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और 'बोटिंग प्रोटेस्ट' के जरिए अपना विरोध जता रहे हैं. जेडीयू एमएलसी भीष्म सहनी ने इस मुद्दे को विधान परिषद में उठाने का वादा किया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 20, 2026, 08:58 PM IST

Trending Photos

बगहा में 750 करोड़ के बेलवनिया पुल की योजना रद्द होने पर जन आक्रोश
बगहा में 750 करोड़ के बेलवनिया पुल की योजना रद्द होने पर जन आक्रोश

उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाली 'लाइफ लाइन' कही जाने वाली बगहा-बेलवनिया सड़क पुल परियोजना पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. करीब 750 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से प्रस्तावित इस पुल की योजना को अचानक रद्द किए जाने की खबर ने बगहा और सीमावर्ती यूपी के लाखों लोगों के सपनों को तोड़ दिया है. इस फैसले के खिलाफ अब गंडक नदी के तट पर 'बोटिंग प्रोटेस्ट' और उग्र आंदोलन की लहर दौड़ गई है.

क्यों रद्द हुआ पुल?
बगहा शहर के शास्त्रीनगर से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के बेलवनिया को जोड़ने के लिए गंडक नदी पर एक भव्य सड़क पुल का निर्माण प्रस्तावित था. केंद्र और राज्य सरकार की आपसी सहमति से बनी इस योजना को लेकर सर्वे और डीपीआर (DPR) का काम भी शुरू हो चुका था. लेकिन हाल ही में तकनीकी कारणों, बढ़ती लागत और उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं का हवाला देते हुए इस परियोजना को निरस्त करने की खबरें सामने आई हैं. योजना के रद्द होने से न केवल बगहा शहरी क्षेत्र, बल्कि पिपरासी और दियारा क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश है, क्योंकि उनके लिए यह पुल व्यापार और आवागमन का एकमात्र सहारा था.

जनता का नदी में नावों पर प्रदर्शन
पुल निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय नागरिकों ने अनोखा 'बोटिंग प्रोटेस्ट' शुरू किया है. बीते तीन दिनों से लोग गंडक नदी में नावों पर सवार होकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. ग्रामीणों के एक शिष्टमंडल ने उपमंडल पदाधिकारी (SDM) को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि यदि पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो यह आंदोलन और भी भीषण रूप लेगा. स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल के अभाव में उन्हें 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 60 से 80 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, जो उनके आर्थिक और मानसिक शोषण के समान है.

Add Zee News as a Preferred Source

जेडीयू एमएलसी का समर्थन, सदन में उठेगा मुद्दा
आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड (JDU) के विधान परिषद सदस्य (MLC) भीष्म सहनी भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतर आए हैं. उन्होंने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर भरोसा दिलाया कि वे आगामी बजट सत्र के दौरान बिहार विधान परिषद में शास्त्रीनगर-बेलवनिया पुल का मुद्दा प्रमुखता से उठाएंगे. भीष्म सहनी ने स्पष्ट किया कि यह पुल केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि क्षेत्र के विकास और जान-माल की सुरक्षा (नाव हादसों को रोकने) के लिए अनिवार्य है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस जनहितैषी योजना पर पुनर्विचार किया जाए.

ये भी पढ़ें- छात्रा की 'पर्सनल डायरी' में छिपा है सुराग? मेंटल स्ट्रेस और निजी रिश्तों का जिक्र

बिहार-यूपी की लाइफ लाइन, लाखों की उम्मीदें अधर में
यह प्रस्तावित पुल बगहा और वाल्मीकिनगर विधानसभा क्षेत्र की करीब 2 लाख की आबादी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. नदी पार दियारा क्षेत्र में हजारों किसानों की खेती है, जिन्हें हर रोज जान जोखिम में डालकर निजी नावों के सहारे नदी पार करनी पड़ती है. बरसात के मौसम में यह स्थिति और भी भयावह हो जाती है जब नाव हादसों का डर बना रहता है. लोगों का कहना है कि अब उन्हें कोरे आश्वासन नहीं, बल्कि धरातल पर पुल चाहिए. फिलहाल, इस मुद्दे ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है और सबकी नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं.

इनपुट- इमरान अजीज

TAGS

Bagaha News

Trending news

Bagaha News
बगहा में 750 करोड़ के बेलवनिया पुल की योजना रद्द होने पर जन आक्रोश
nitin Nabin
नितिन की 'अग्निपरीक्षा': 2030 तक 30 से अधिक चुनावों का जिम्मा और 2029 का बड़ा लक्ष्य
Darbhanga News
दरभंगा में 'बेबस' खाकी! नाले में घुसा कैदी, घंटों मिन्नतें करने के बाद हुआ रेस्क्यू
Patna NEET Student Death Case
छात्रा की 'पर्सनल डायरी' में छिपा है सुराग? मेंटल स्ट्रेस और निजी रिश्तों का जिक्र
Bagaha News
पैसे दो, नंबर लो! बगहा में छात्रों से अवैध उगाही करते कैमरे में कैद हुए शिक्षक
Minister Sanjay Paswan
पटना NEET छात्रा मौत मामला: 9 दिन बाद जागी सरकार! मंत्री संजय पासवान ने दी चेतावनी
aurangabad news
औरंगाबाद में दरिंदगी! 11 साल के मासूम की गला काटकर हत्या, पहुंची FSL की टीम
CM Hemant Soren
दावोस में सीएम सोरेन का जलवा! मिला 'व्हाइट बैज' सम्मान, वैश्विक मंच पर चमका झारखंड
Dhanbad News
धनबाद की 8-लेन सड़क बनी स्टंटबाजों का अड्डा, बाइकर्स ने किया मौत का तांडव!
Motihari News
मोतिहारी में मुख्यमंत्री के 'सपनों' पर जिला प्रशासन ने लगाया 'ग्रहण'