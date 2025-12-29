Advertisement
बगहा से दिल दहला देने वाली खबर, रुपही टांड में लगी आग से कई घर नष्ट

पश्चिम चंपारण के बगहा में भीतहा थाना क्षेत्र के रुपही टांड गांव में बिजली शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जो तेजी से फैलकर भयानक हो गई. कमलेश राम और किशोर राम समेत दो परिवारों के घर, बथान, दलान पूरी तरह जल गए.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 29, 2025, 10:51 PM IST

बगहा के रुपही टांड में अचानक भड़की आग
बगहा से एक बड़ी खबर आई है. वहाँ गंडक दियारा के इलाके में स्थित रुपही टांड गांव में अचानक आग लग गई. यह गांव भीतहा थाना क्षेत्र में आता है. जैसे ही धुआँ दिखा, लोग बाहर आए और देखते ही देखते आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं. कुछ ही पलों में आग ने बहुत भयानक रूप ले लिया. ग्रामीणों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें.

इस आग में कई घर पूरी तरह जलकर राख हो गए. खासकर कमलेश राम और किशोर राम के परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए. उनके घर, बथान और दलान सब कुछ नष्ट हो गया. घरों में रखा सामान जैसे जेवर, कपड़े, बर्तन, राशन, साइकिल और जरूरी कागजात तक सब जल गए. दो परिवारों का सब कुछ खत्म हो गया. लपटें इतनी तेज थीं कि लोग अपना सामान भी नहीं बचा पाए. पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. लोग इधर-उधर भागते रहे और सामान निकालने की कोशिश करते रहे.

गांव वालों ने पहले खुद ही आग बुझाने का प्रयास किया. बाल्टी और जो भी मिला उससे पानी डालते रहे. लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि काबू में नहीं आ रही थी. फिर सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियाँ मौके पर पहुँचीं. पुलिस वाले भी आए और ग्रामीणों के साथ मिलकर घंटों मेहनत की. आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया. अच्छी बात यह रही कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन संपत्ति का बहुत नुकसान हो गया.

लोगों का मानना है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी. तारों में कुछ गड़बड़ी हुई और चिंगारी से सब शुरू हो गया. अधिकारी अभी इसकी जाँच कर रहे हैं. सही कारण पता चलने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा. लेकिन फिलहाल शॉर्ट सर्किट ही मुख्य वजह लग रही है.

प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया. मौके पर अधिकारी पहुँचे और हालात का जायजा लिया. राजस्व विभाग की टीम नुकसान का हिसाब लगा रही है. प्रभावित परिवारों को जल्दी से मुआवजा देने की तैयारी चल रही है. प्रशासन ने कहा है कि पीड़ितों को हर तरह की मदद दी जाएगी. राहत और बचाव का काम जारी है. गांव में अब हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने रहने और खाने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है.

इनपुट- इमरान अजीज

