/बगहा गोलीकांड में नया मोड़: मुखिया पति को जेल भेजने पर ग्रामीणों का आक्रोश, SP से लेकर CM तक लगाए न्याय की गुहार

आरोप है कि पुलिस ने सुरक्षा देने के साथ ही माहौल शांत करने के लिए मुन्ना दास समेत संदीप यादव को आरोपी बनाकर गोलीकांड में जेल भेज दिया. मुखिया और ग्रामीणों का कहना है कि मुन्ना दास और संदीप यादव बेकसूर हैं. पुलिस ने बिना कोई गवाही लिए और गांव में आकर जांच किए बिना ही प्रभाव में आकर कार्रवाई कर दी. अब जिले के पुलिस महकमे के मुखिया समेत सूबे के मुखिया से मामले की निष्पक्ष जांच कर निर्दोष लोगों की रिहाई की मांग जोर पकड़ने लगी है. हालांकि, ग्रामीणों और मुखिया ने गोली चलने की घटना को सही बताते हुए जख्मी उप मुखिया और वार्ड सदस्य द्वारा कई बार बयान बदलने को राजनीतिक साजिश का आधार करार दिया है.