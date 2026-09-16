/बगहा गोलीकांड में नया मोड़: मुखिया पति को जेल भेजने पर ग्रामीणों का आक्रोश, SP से लेकर CM तक लगाए न्याय की गुहार

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Bagaha News: बगहा के भैरोगंज में उप मुखिया समेत वार्ड सदस्य पति पर गोली चलने के मामले में नया मोड़ आ गया है. एकजुट ग्रामीणों ने पंचायत बुलाकर SDPO और SP से मुलाकात की है. मुखिया संतरा देवी और पटना से पहुंचे बीजेपी नेता श्रवण दास के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बगहा पुलिस कप्तान समेत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मामले की उच्चस्तरीय जांच कर इंसाफ की मांग की है. वहीं, भैरोगंज थाना प्रभारी सीता केवट की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए घटना के बाद बिगड़े माहौल में सुरक्षा मांगने वाले मुखिया पति मुन्ना दास समेत संदीप यादव को ही उल्टा दोषी बनाकर जेल भेजने को निराधार बताया है.
दरअसल, 2 सितंबर बुधवार की शाम भैरोगंज थाना क्षेत्र के कपरधिक्का में अपराधियों ने उप मुखिया अशोक दास और वार्ड सदस्य पति राधेश्याम राम को गोली मारकर जख्मी कर दिया था. घटना के बाद बिगड़ते हालात में पुलिस को भी ग्रामीणों का आक्रोश झेलना पड़ा. वहीं, घटना के वक्त अपने गांव में घर पर मौजूद होने का दावा कर रहे मुखिया पति मुन्ना दास के घर पर कुछ लोगों ने धावा बोलकर तोड़फोड़ शुरू कर दी. लिहाजा, मुखिया ने भैरोगंज थानाध्यक्ष सीता केवट से सुरक्षा मांगी.
आरोप है कि पुलिस ने सुरक्षा देने के साथ ही माहौल शांत करने के लिए मुन्ना दास समेत संदीप यादव को आरोपी बनाकर गोलीकांड में जेल भेज दिया. मुखिया और ग्रामीणों का कहना है कि मुन्ना दास और संदीप यादव बेकसूर हैं. पुलिस ने बिना कोई गवाही लिए और गांव में आकर जांच किए बिना ही प्रभाव में आकर कार्रवाई कर दी. अब जिले के पुलिस महकमे के मुखिया समेत सूबे के मुखिया से मामले की निष्पक्ष जांच कर निर्दोष लोगों की रिहाई की मांग जोर पकड़ने लगी है. हालांकि, ग्रामीणों और मुखिया ने गोली चलने की घटना को सही बताते हुए जख्मी उप मुखिया और वार्ड सदस्य द्वारा कई बार बयान बदलने को राजनीतिक साजिश का आधार करार दिया है.
बताया जा रहा है कि मुखिया पति मुन्ना दास और उप मुखिया अशोक दास के बीच पहले से जमीन और लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था. ऐसे में किसी अन्य तीसरे व्यक्ति द्वारा गोली चलवाकर उन्हें फंसाने का दावा किया जा रहा है. यही वजह है कि एकजुट ग्रामीण सरकार और प्रशासन से निष्पक्ष जांच समेत दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर SP राजेश कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंप चुके हैं. पटना से पहुंचे बीजेपी नेता श्रवण दास ने भी भैरोगंज थाना प्रभारी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं. पंचायत चुनाव करीब होने पर साजिश के तहत गोली चलवाकर मुखिया की छवि धूमिल करने का गंभीर आरोप लगाया गया है.
अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस घटना की सीसीटीवी फुटेज समेत आरोपी बनाए गए मुखिया पति की सीडीआर खंगालकर, ग्रामीणों की गवाही और आगे की जांच के बाद किस नतीजे पर पहुंचती है. फिलहाल, घटना के 13वें दिन मुखिया के परिजनों का बुरा हाल है. इकलौते पुत्र मुन्ना दास के जेल जाने के बाद हृदय रोग से पीड़ित बुजुर्ग मां, पत्नी और दूधमुंहे बच्चे खाना-पीना छोड़कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं.