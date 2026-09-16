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बगहा गोलीकांड में नया मोड़: मुखिया पति को जेल भेजने पर ग्रामीणों का आक्रोश, SP से लेकर CM तक लगाए न्याय की गुहार

Bagaha News: बगहा के भैरोगंज गोलीकांड में नया मोड़ आ गया है. मुखिया पति मुन्ना दास और संदीप यादव को जेल भेजने के खिलाफ ग्रामीणों ने पंचायत बुलाकर SP से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच की मांग की.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 16, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 04:32 PM IST
बगहा गोलीकांड में नया मोड़: मुखिया पति को जेल भेजने पर ग्रामीणों का आक्रोश, SP से लेकर CM तक लगाए न्याय की गुहार
Image Credit: बगहा गोलीकांड में नया मोड़: मुखिया पति को जेल भेजने पर ग्रामीणों का आक्रोश (zee media)

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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