बगहा में बाढ़ के बाद मुख्य सड़क पर दिखा विशालकाय मगरमच्छ, लोगों में दहशत

बताया जा रहा है कि गंडक नदी में उफान के बाद सहायक नदियों और नहरों के रास्ते कई मगरमच्छ रिहायशी इलाकों तक पहुंच गए हैं. ये मगरमच्छ पोखर, डोभ और अन्य जलाशयों में डेरा जमाए हुए हैं. इस संबंध में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बगहा रेंजर श्रीमान मालाकार ने बताया कि बाढ़ के कारण जलीय जीव अपने प्राकृतिक अधिवास से बाहर निकल रहे हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी वन्यजीव के दिखाई देने पर उसके साथ छेड़छाड़ न करें और तत्काल वन विभाग को सूचना दें, ताकि समय रहते रेस्क्यू कर जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.