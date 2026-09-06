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बगहा में बाढ़ के बाद मुख्य सड़क पर दिखा विशालकाय मगरमच्छ, लोगों में दहशत

Bagaha News: बगहा में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के बाद रिहायशी इलाकों में वन्यजीवों की आवाजाही बढ़ गई है. बगहा-सेमरा मुख्य सड़क पर महिला थाना के पास विशालकाय मगरमच्छ दिखाई देने से राहगीरों और ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 06, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 02:44 PM IST
बगहा में बाढ़ के बाद मुख्य सड़क पर दिखा विशालकाय मगरमच्छ, लोगों में दहशत
Image Credit: बगहा में बाढ़ के बाद मुख्य सड़क पर दिखा विशालकाय मगरमच्छ (zee media)

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IMRAN AZIZ

IMRAN AZIZ

इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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