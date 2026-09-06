बगहा में बाढ़ के बाद मुख्य सड़क पर दिखा विशालकाय मगरमच्छ, लोगों में दहशत

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Bagaha News: बीती रात हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ के बाद बगहा के रिहायशी इलाकों में वन्यजीवों की आवाजाही बढ़ गई है. घनी आबादी और नदियों व नहरों से सटे क्षेत्रों में लगातार मगरमच्छों की चहलकदमी से लोगों में दहशत का माहौल है. लोग डरे-सहमे हुए हैं और रात के समय घरों से बाहर निकलने में भी सावधानी बरत रहे हैं.
दरअसल, बीती रात बगहा-सेमरा मुख्य सड़क पर महिला थाना के समीप अचानक एक विशालकाय मगरमच्छ पहुंच गया. सड़क के बीचोंबीच मगरमच्छ को देखकर राहगीरों, वाहन चालकों और आसपास के ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, कुछ देर बाद मगरमच्छ खुद ही मतौरा पुलिया के पास स्थित जलाशय में चला गया. इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
बताया जा रहा है कि गंडक नदी में उफान के बाद सहायक नदियों और नहरों के रास्ते कई मगरमच्छ रिहायशी इलाकों तक पहुंच गए हैं. ये मगरमच्छ पोखर, डोभ और अन्य जलाशयों में डेरा जमाए हुए हैं. इस संबंध में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बगहा रेंजर श्रीमान मालाकार ने बताया कि बाढ़ के कारण जलीय जीव अपने प्राकृतिक अधिवास से बाहर निकल रहे हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी वन्यजीव के दिखाई देने पर उसके साथ छेड़छाड़ न करें और तत्काल वन विभाग को सूचना दें, ताकि समय रहते रेस्क्यू कर जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
बता दें कि वाल्मीकिनगर में भालुओं के झुंड की चहलकदमी, रामनगर रेलवे स्टेशन पर अजगर मिलने और अब चार थानों के आसपास रिहायशी इलाकों में मुख्य सड़क पर मगरमच्छ और अजगर दिखाई देने से लोगों में दहशत बढ़ गई है. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर वन्यजीवों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित रूप से गंडक नदी और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में छोड़ने की कवायद कर रही है.