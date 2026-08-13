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बगहा में पूर्व प्रखंड प्रमुख छोटेलाल यादव का संदिग्ध हालत में शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

Bagaha News: बगहा के भितहा थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में पूर्व प्रखंड प्रमुख छोटेलाल यादव का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई. परिजनों ने संपत्ति विवाद में हत्या की आशंका जताते हुए सगे संबंधियों पर आरोप लगाए हैं.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 13, 2026, 06:33 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:33 AM IST
बगहा में पूर्व प्रखंड प्रमुख छोटेलाल यादव का संदिग्ध हालत में शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
Image Credit: बगहा में पूर्व प्रखंड प्रमुख छोटेलाल यादव का संदिग्ध हालत में शव बरामद (ZEE MEDIA)

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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